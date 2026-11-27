Un marinero murió y otros tres están desaparecidos tras el naufragio en el norte de Cuba de un buque con bandera panameña y tripulación de Egipto e Indonesia, anunció este jueves la máxima autoridad marítima del régimen.

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El buque Halima, operado por la compañía turca Sidra Line, con 208 contenedores a bordo, naufragó la madrugada de este jueves cerca de la bahía de Cabañas, en la provincia de Artemisa, precisó la Administración Marítima del régimen castrista, en un comunicado difundido por los medios oficiales.

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De los 16 tripulantes, 13 fueron rescatados, "uno de ellos fallecido, y continúan las labores de búsqueda de los otros tres", agregó, sin precisar la nacionalidad.

En su comunicado, la autoridad marítima del régimen tampoco precisó si el buque salía de Cuba o navegaba hacia la isla.

El naufragio se produjo en la costa norte de Artemisa, que alberga el Puerto del Mariel, la principal terminal de contenedores de Cuba y una de las infraestructuras logísticas más importantes de la isla, ubicado a unos 45 km de La Habana.

Sidra Line es una compañía de transporte marítimo y logística fundada en 2021 en Estambul, especializada en rutas regulares de transporte de contenedores y servicios feeder.