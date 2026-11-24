La Selección Colombia se clasificó este martes a la segunda ronda del Mundial Sub-17 tras derrotar a Honduras por 2 a 0 en su segunda aparición en el torneo juvenil que se disputa en Doha, Qatar.

El combinado cafetero sufrió en varios tramos del partido, incluso en distintos pasajes en los que la selección centroamericana hizo gala de su velocidad en el contragolpe.

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El primer gol de la Tricolor llegó a los 76 minutos luego de una falta cerca del área que Matías Caicedo logró convertir en gol tras quedar frente al arco.

El segundo gol con el que la selección cafetera logró sellar la victoria llegó a los 85 minutos por intermedio de José Escorcia, quien aprovechó un error del portero en su propio terreno y le quitó el balón para quedar solo frente al arco.

Cabe resaltar que Colombia se vio con ventaja tras aprovechar la expulsión del hondureño Diego Matute, que le propinó una patada en el pecho a un atacante colombiano cuando transcurrían 53 minutos.

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Con esa victoria, la Selección Colombia se clasificó a la ronda de dieciseisavos de final de la cita orbital tras quedarse con seis puntos tras derrotar también en la primera ronda a Japón por 2 a 1.

En la última jornada, la Tricolor se medirá a Serbia, selección que funge segunda con seis puntos y también concretó su clasificación luego de derrotar a Japón más temprano por la mínima diferencia.

El Mundial Sub-17 de Catar cuenta con la participación de 48 selecciones de todo el mundo.