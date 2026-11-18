La NASA en medio de las celebraciones por el hito que consiguió este miércoles la sonda espacial Voyager 1, tras convertirse en el primer objeto creado por humanos en ubicarse a un día luz de distancia, publicó la última imagen captada por la poderosa e histórica nave.

Se trata de una imagen captada por Vayager 1 en 1990 desde lo que podría definirse como las inmediaciones del planeta Neptuno. Desde allí tomó una imagen de la Tierra que luce como un minúsculo punto, casi insignificante, en medio de la inmensidad del espacio.

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“Solo 34 minutos antes de que se apagaran sus cámaras en 1990, la Voyager 1 capturó esta icónica imagen de la Tierra: un punto azul pálido en la inmensidad del espacio”, publicó la NASA en una de sus cuenta de X.

La NASA además confirmó que este miércoles “la Voyager 1 está a un día luz de la Tierra”.

“Un pequeño pedazo de nuestro planeta que viaja por el espacio interestelar”, celebró la agencia norteamericana.

La NASA detalló que la sonda espacial 'Voyager 1' alcanzó una distancia de un día luz de la Tierra tras casi 50 años de travesía en el espacio interestelar.

De acuerdo con la agencia espacial de los Estados Unidos, esto es equivalente a unos 25.900 millones de kilómetros.

Al respecto, la NASA explica que "cualquier señal de radio enviada desde nuestro planeta requiere 24 horas de viaje de ida y otro tanto de vuelta, sumando dos días para completar la comunicación".

La Voyager 1 es una sonda desarrollada por la NASA que fue lanzada el 5 de septiembre de 1977.

Actualmente, ostenta el récord de ser el objeto construido por el ser humano que se encuentra a mayor distancia de la Tierra. Casi cinco décadas después de su lanzamiento, la nave alcanzó el comentado hito.

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Durante sus primeros años de funcionamiento, la Voyager 1 realizó importantes aproximaciones a algunos de los planetas más grandes del sistema solar.

En 1979 pasó cerca de Júpiter y, un año después, continuó su recorrido hacia Saturno.

Gracias a estos sobrevuelos, la misión consiguió transmitir imágenes y datos científicos que permitieron ampliar el conocimiento sobre los satélites naturales.