Denuncian a Diosdado Cabello por tortura y persecución a expolicía venezolano y su familia

Diosdado Cabello está en el foco de la justicia de Estados Unidos tras una demanda civil presentada en el tribunal del distrito sur de Nueva York que lo señala por tortura, represalias y persecución a un expolicía venezolanos y su familia. Álvaro Simón Boza Valera denunció una operación en Maracay que habría incluido la detención y los maltratos a la mujer que cuidaba la vivienda de su familia y acusó a Diosdado como autor de esa operación.