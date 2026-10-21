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Primera dama

Capturan al presunto responsable de amenazar por redes sociales a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda; Fiscalía le imputará cargos

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan al presunto responsable de amenazar por redes sociales a la primera dama de Colombia - Foto: Fiscalía
Capturan al presunto responsable de amenazar por redes sociales a la primera dama de Colombia - Foto: Fiscalía
Las amenazas se produjeron el pasado domingo 18 de octubre por medio de una cuenta de Instagram.

Este martes 20 de octubre, Fiscalía informó sobre la captura de un hombre que presuntamente amenazó a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

Al parecer, las amenazas se produjeron el pasado domingo 18 de octubre por medio de redes sociales.

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Según las investigaciones, el hombre publicó los mensajes a través de una cuenta de Instagram. Las autoridades le pusieron la lupa al caso y conocieron que se encontraba en Pereira.

Mediante un allanamiento, lo capturaron e incautaron los dispositivos con los que supuestamente publicó los posts: un celular y un computador. El contenido de estos será analizado por las autoridades.

Cabe resaltar que este hombre será presentado ante un juez de control de garantías para que le imputen el delito de amenaza agravada.

El hoy detenido habría enviado el mensaje intimidatorio desde una cuenta anónima. Dicha publicación contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia (…) La situación fue denunciada y puesta en conocimiento”, detalló la Fiscalía.

Noticias RCN habló con Pineda en lo que fue la primera entrevista que le concedió a los medios de comunicación como primera dama. Además de contar cómo le ha cambiado la vida a ella y al presidente Abelardo de la Espriella, respondió a las amenazas que han recibido.

Me han utilizado como instrumento, los opositores del gobierno de mi esposo, como instrumento para atacarme y, además, para ganar likes”, enfatizó la primera dama, al señalar que no se preocupa ni se intimida, sino que seguirá cumpliendo con sus funciones, especialmente por el papel que ha tenido en la ayuda a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

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Asimismo, cabe resaltar que hace unos días se generó una polémica por las palabras del caricaturista conocido como Matador, debido a sus declaraciones contra la primera dama, a quien llamó “ratita”. El caricaturista justificó estas palabras con la exigencia de que se publiquen los dineros recaudados para ayudar a los damnificados del terremoto.

Finalmente, debido a esta situación, muchos funcionarios del Gobierno se pronunciaron y afirmaron que las declaraciones del caricaturista atentaban directamente contra la integridad de Ana Lucía Pineda y exigieron respeto.

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