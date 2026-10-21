NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Narcotráfico en Colombia

Abelardo de la Espriella reveló imágenes de la destrucción de un complejo de cocaína del ELN en Norte de Santander: así fue el megaoperativo

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
La operación se desarrolló en zona rural de Sardinata y permitió afectar una infraestructura que, según las autoridades, tendría capacidad para producir cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó una operación contra las economías ilícitas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, localizaran y destruyeran un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína en el municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Según la información divulgada por el mandatario, la acción militar hizo parte de la operación Oklahoma 035, desarrollada en la vereda San Roque. Sin embargo, los reportes publicados por medios regionales sobre el operativo señalan que la intervención tuvo lugar en la vereda San Miguel Encerradero, también en zona rural de Sardinata.

o

Asimismo, según la información reportada por las autoridades y recogida por medios de comunicación, la infraestructura estaría al servicio del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y estaba conformada por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de alcaloides.

Durante el procedimiento fueron incautados 859 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión. Además, las tropas encontraron más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en la producción de esta droga.

Las autoridades estimaron que el complejo tenía capacidad para producir aproximadamente tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Asimismo, calcularon que la destrucción de esta infraestructura representa una afectación económica cercana a los 8.600 millones de pesos para las finanzas de esta estructura armada ilegal.

Cabe resaltar que la operación representa un nuevo esfuerzo de la Fuerza Pública para debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan en Norte de Santander, una región estratégica para las economías ilícitas y las actividades del narcotráfico.

El frente Juan Fernando Porras Martínez es una de las estructuras del ELN señaladas por las autoridades de desarrollar actividades relacionadas con el procesamiento de cocaína en esta zona del país. En junio de 2026, el Ejército también reportó la ubicación de un laboratorio atribuido a esta estructura en Cúcuta, donde fueron incautados 554 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de insumos químicos.

o

A través de sus redes sociales, De la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras narcoterroristas y sus fuentes de financiación.

¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus laboratorios, incautar su cocaína, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado insistió en que la destrucción de estos complejos busca reducir los recursos destinados al sostenimiento de las organizaciones criminales y reiteró su compromiso de mantener la ofensiva de la Fuerza Pública contra el narcotráfico.

Temas relacionados:

Narcotráfico en Colombia

ELN

Guerrilla del ELN

Grupos criminales

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"A Miguel Uribe lo tenían que sacar del camino para que Cepeda pudiera ser presidente": María Claudia Tarazona sobre el magnicidio del precandidato presidencial

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Actualidad

Ver más
Emmanuel Macron (EFE)
Francia

Macron niega que la CIA alertara sobre un ataque con drones rusos en el sur de Francia pero advirtió que sí podría ocurrir

Servicio Geológico Colombiano - Foto: EFE
Sismos

El Servicio Geológico Colombiano asegura que la frecuencia sísmica en Chocó y Tolima está disminuyendo tras más de 1600 sismos desde el terremoto

Capturados en el operativo binacional entre fuerzas militares de Colombia y Panamá - Foto tomada de: X @Ejercito_Div7
Operación

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Emmanuel Macron (EFE)
Francia

Macron niega que la CIA alertara sobre un ataque con drones rusos en el sur de Francia pero advirtió que sí podría ocurrir

Servicio Geológico Colombiano - Foto: EFE
Sismos

El Servicio Geológico Colombiano asegura que la frecuencia sísmica en Chocó y Tolima está disminuyendo tras más de 1600 sismos desde el terremoto

Piero. (EFE)
Música

Murió a los 81 años el reconocido cantante Piero, famoso por éxitos como ‘Mi Viejo’ y ‘Llegando Llegaste’

Capturados en el operativo binacional entre fuerzas militares de Colombia y Panamá - Foto tomada de: X @Ejercito_Div7
Operación

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Un hombre detrás de las rejas en una oscura celda de prisión - Foto de referencia: Pexels
Presos políticos en Venezuela

Alerta por la salud de 60 presos políticos en Venezuela: ONG exige medidas urgentes

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Crisis alimentaria

Delcy Rodríguez participará en el Foro Mundial de la Alimentación, mientras la canasta básica en Venezuela supera los 750 dólares

Logo de la FIFA. (EFE)
FIFA

FIFA mantiene sanción a España por los cánticos racistas contra Egipto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023