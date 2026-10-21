Abelardo de la Espriella reveló imágenes de la destrucción de un complejo de cocaína del ELN en Norte de Santander: así fue el megaoperativo

El presidente Abelardo de la Espriella destacó una operación contra las economías ilícitas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, localizaran y destruyeran un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína en el municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Según la información divulgada por el mandatario, la acción militar hizo parte de la operación Oklahoma 035, desarrollada en la vereda San Roque. Sin embargo, los reportes publicados por medios regionales sobre el operativo señalan que la intervención tuvo lugar en la vereda San Miguel Encerradero, también en zona rural de Sardinata.

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Asimismo, según la información reportada por las autoridades y recogida por medios de comunicación, la infraestructura estaría al servicio del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y estaba conformada por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de alcaloides.

Durante el procedimiento fueron incautados 859 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión. Además, las tropas encontraron más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en la producción de esta droga.

Las autoridades estimaron que el complejo tenía capacidad para producir aproximadamente tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Asimismo, calcularon que la destrucción de esta infraestructura representa una afectación económica cercana a los 8.600 millones de pesos para las finanzas de esta estructura armada ilegal.

Cabe resaltar que la operación representa un nuevo esfuerzo de la Fuerza Pública para debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan en Norte de Santander, una región estratégica para las economías ilícitas y las actividades del narcotráfico.

El frente Juan Fernando Porras Martínez es una de las estructuras del ELN señaladas por las autoridades de desarrollar actividades relacionadas con el procesamiento de cocaína en esta zona del país. En junio de 2026, el Ejército también reportó la ubicación de un laboratorio atribuido a esta estructura en Cúcuta, donde fueron incautados 554 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de insumos químicos.

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A través de sus redes sociales, De la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras narcoterroristas y sus fuentes de financiación.

“¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus laboratorios, incautar su cocaína, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado insistió en que la destrucción de estos complejos busca reducir los recursos destinados al sostenimiento de las organizaciones criminales y reiteró su compromiso de mantener la ofensiva de la Fuerza Pública contra el narcotráfico.