Secuestro Programa: La Mañana De la Espriella ordena despliegue para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia tras secuestro noviembre 11, 2026 Por: Redacción NTN24 El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el despliegue total de las autoridades para rescatar a la víctima. También le puede interesar Secuestro De la Espriella ordena despliegue para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia tras secuestro María Corina Machado "No subestimamos la maldad": Alviárez sobre las amenazas de muerte contra María Corina Machado Miguel Uribe Turbay La JEP pidió a la Fiscalía información que comprometería a Sandra Ramírez en el crimen de Miguel Uribe Turbay Haití Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití Abelardo de la Espriella Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas Régimen de Venezuela El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen Compartir en: