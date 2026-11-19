El gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, quedó enmudecido luego de que un ciudadano lo cuestionara en plena calle por el alumbrado navideño en la entidad, en medio de los incesantes apagones que aquejan a la población.

VEA TAMBIÉN El enigmático mensaje de Rafael Lacava tras observar en encuestas su bajo nivel de popularidad al frente del estado Carabobo o

"¿Como gobernación van a garantizar, este diciembre, aparte de esas luces que están prendidas, que las personas puedan pasar unas navidades con electricidad?", preguntó el ciudadano.

VEA TAMBIÉN Capturan al primer sospechoso de atentar contra periodista que investiga al chavismo en Panamá o

Ante la interrogante, Lacava, evidentemente incómodo, permaneció en silencio por varios segundos. Sin embargo, el integrante del chavismo contestó de manera confusa: "Óyeme, eso que tú me estás planteando es algo, yo te pudiera decir, como dicen los gringos: 'un tricky question'".

Recientemente, habitantes de Carabobo, Venezuela, grabaron con indignación varios generadores eléctricos instalados en las plazas del estado con motivo de la "Navidad" mientras los hogares no tienen luz.

Al respecto, Lacava explicó que la iluminación navideña instalada en plazas y avenidas de la entidad funciona mediante plantas eléctricas portátiles, por lo que, según aseguró, "no utiliza energía proveniente del Sistema Eléctrico Nacional" (SEN).

El mandatario regional señaló que esta modalidad "permite mantener encendidas las decoraciones propias de la temporada sin afectar el suministro eléctrico" de las viviendas del estado.

No obstante, la explicación generó cuestionamientos, debido a los constantes apagones que sufre la entidad.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela podría requerir hasta 40.000 millones de dólares y un programa de rehabilitación que se extienda durante una década.

Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

El pasado mes de octubre registró picos de severos racionamientos eléctricos en vasta parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de noviembre, la crisis eléctrica se ha intensificado y extendido por todo el país.