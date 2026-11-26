Un avión de carga se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami este miércoles por la noche, lo que obligó al cierre de todas menos una pista en plena temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias.

El incidente ocurrió en medio de las fuertes lluvias en Miami y apenas semanas después de que las autoridades de Estados Unidos frenaran todos los vuelos a nivel nacional por problemas en el sistema de comunicaciones entre los centros de control de tráfico aéreo.

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Se trató de un avión de carga de FedEx que incluso terminó en el borde de una concurrida avenida en las inmediaciones de la pista de aterrizaje.

El avión de FedEx se "salió de la pista 26R en el Aeropuerto Internacional de Miami aproximadamente a las 8:40 p.m.", dijo el aeropuerto en un comunicado en X, y agregó que no se reportan heridos.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales.

Distintos vuelos fueron demorados debido a la situación, justo horas antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Fuertes lluvias azotaron la ciudad de Florida en las últimas horas.