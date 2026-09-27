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Domingo, 27 de septiembre de 2026
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Fito

Capturan en Colombia a la esposa e hija de alias Fito: ambas estaban siendo buscadas por Interpol

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto referencia | EFE
Foto referencia | EFE
Las dos mujeres fueron localizadas en Sabana de Torres, Santander, en un operativo en el que participaron autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

La esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los principales líderes de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, han sido capturadas este domingo 27 de septiembre en el departamento de Santander, Colombia.

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Las detenidas fueron identificadas como Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, respectivamente. Las dos eran requeridas por la Justicia de Ecuador y tenían una notificación roja de Interpol, según informaron autoridades de ambos países.

El operativo se realizó en Sabana de Torres, municipio ubicado en Santander, cerca de Bucaramanga. En el procedimiento colaboraron la Policía y las Fuerzas Militares de Colombia, junto con autoridades ecuatorianas y el FBI de Estados Unidos, según la información oficial difundida tras las capturas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha confirmado las detenciones e indicó que las dos mujeres son requeridas por la justicia ecuatoriana dentro de una investigación que se hace por presunto lavado de activos. Según las autoridades, el caso tiene relación con el supuesto uso de empresas de papel para mover y blanquear dinero que se le atribuye a la estructura de Los Choneros.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó inicialmente acerca de la captura y resaltó que las dos mujeres eran vistas como objetivos de alto valor para las autoridades ecuatorianas.

Según el funcionario, sobre las dos había órdenes de captura y alertas rojas de Interpol por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, tráfico ilícito y lavado de activos. Las acusaciones hacen parte de procesos judiciales en Ecuador y tendrán que ser resueltas por las autoridades competentes.

La operación refleja igualmente un nuevo episodio de cooperación entre Colombia y Ecuador en contra de las estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional. De la Espriella aseguró que Colombia no va a ser usada como refugio para las finanzas de estas organizaciones.

Tras la captura, el presidente colombiano señaló que las dos mujeres serán enviadas a Ecuador para que respondan ante la justicia de aquel país. El ministro Reimberg ha confirmado luego que el destino previsto es La Roca, la cárcel de máxima seguridad para mujeres ubicada en Guayaquil.

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La captura sucede tras la extradición de alias Fito a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso por cargos que tienen relación con narcotráfico. El líder de Los Choneros fue extraditado desde Ecuador y se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos a la espera de su proceso judicial.

Por último, la operación igualmente se suma a otras acciones en contra de integrantes del círculo familiar de Macías. En junio de este año ha sido detenido en Colombia Ronald Javier Macías Villamar, señalado como hermano de Fito y vinculado por las autoridades ecuatorianas a investigaciones por presunto lavado de activos.

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