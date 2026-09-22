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Abelardo de la Espriella

Impactantes imágenes del resultado del operativo en la Sierra Nevada en el que fue dado de baja alias ‘Cholo’: igual que con 'Bendito Menor', fueron sacados en bolsas

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Impactantes imágenes del resultado del operativo en la Sierra Nevada - Captura de pantalla de redes sociales
Impactantes imágenes del resultado del operativo en la Sierra Nevada - Captura de pantalla de redes sociales
‘Cholo’ era señalado como segundo cabecilla de las ACSN, por debajo de alias ‘Pinocho’.

José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, murió durante un operativo de la Policía contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

‘Cholo’ era señalado como segundo cabecilla de las ACSN, por debajo de alias ‘Pinocho’. Su posición dentro de la estructura quedó registrada en el organigrama que conocieron las autoridades y que mostraba la presencia de la organización en Magdalena, La Guajira y Cesar, con más de 700 integrantes y presencia en 14 municipios.

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Asimismo, como resultado de la operación, siete integrantes de las ACSN fueron neutralizados y tres más capturados. En ese sentido, por medio de redes sociales se conoció un video de instantes después del operativo. En este se evidencia cómo las autoridades, al igual que con Bendito Menor, sacan los cuerpos de quienes fueron dados de baja en bolsas blancas y los agrupan todos.

Del mismo modo, cabe resaltar que alias ‘Cholo’ contaría con una trayectoria criminal de más de 15 años y habría integrado diferentes estructuras armadas organizadas.

Según las investigaciones, posteriormente habría asumido como segundo cabecilla de las ACSN, desde donde estaría relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y control de economías ilícitas en la región Caribe.

Su muerte se produce después del golpe contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, quien murió durante un operativo policial en Riohacha a comienzos de septiembre. Tras ese hecho, ‘Cholo’ y alias ‘Patilizo’ habían quedado identificados como dos de los principales mandos dentro del posible reacomodo de la organización.

‘Cholo’ ya había sido detenido por la Policía en diciembre de 2025, cuando fue interceptado en la Troncal del Caribe, en zona rural de Santa Marta. Sin embargo, fue dejado en libertad después de que se verificara que las órdenes de captura en su contra estaban suspendidas en el marco de los acercamientos del Gobierno con las ACSN.

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Posteriormente, el 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía reactivó la orden de captura contra José Luis Pérez Villanueva, junto con las de otros integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tras el cierre de los espacios de diálogo con esa organización.

Con la muerte de ‘Cholo’, las autoridades deberán establecer ahora cómo queda la línea de mando de las ACSN y quién asumirá las funciones que tenía dentro de la estructura criminal.

Finalmente, también se hace énfasis en que durante el operativo fueron incautados 10 fusiles, entre ellos un fusil Barrett calibre .50; dos lanzagranadas M79; un lanzagranadas MGL; dos pistolas; una granada de mano; 11 granadas de 40 milímetros; 45 proveedores para fusil; cinco proveedores para fusil Barrett; 1.800 cartuchos calibre 5.56 milímetros; 1.614 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros y 120 cartuchos calibre .50, además de material de intendencia, entre morrales, chalecos y arneses.

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