Reserva Federal de Estados Unidos decide por unanimidad subir las tasas de interés pese a desacuerdo de Donald Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos subió este miércoles los tipos de interés en la mayor economía del mundo en 25 puntos básicos para combatir la persistente inflación, una medida que seguramente enfadará al presidente Donald Trump, que ha exigido tipos de interés más bajos.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal votó por unanimidad a favor de elevar los tipos de interés a entre el 3,75 y el 4,00 por ciento, citando una inflación "elevada" y añadiendo que la subida de tipos favorecería un "regreso más oportuno" a su objetivo del dos por ciento para este indicador.

Según el Resumen de Proyecciones Económicas del banco central, publicado también el miércoles, la mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal prevén que será necesario al menos un aumento más de los tipos de interés antes de que finalice el año.

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La Reserva Federal subió los tipos de interés por última vez en 2023, cuando el banco central aún luchaba contra la inflación posterior a la pandemia.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ofrecerá una rueda de prensa tras el anuncio.

La economía de Estados Unidos lleva años lidiando con una inflación superior a la prevista, y los precios se han disparado a raíz de la guerra de Trump contra Irán, sus emblemáticas políticas arancelarias y el auge actual de la inteligencia artificial.

La Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés sin cambios desde enero, optando por esperar para evaluar los efectos de las fluctuaciones en los precios de la energía y dejar que el impacto de los aranceles sobre los precios se extienda por toda la economía.

Sin embargo, en su última reunión en julio, una cuarta parte de los miembros con derecho a voto del comité discrepó de la decisión de mantener los salarios sin cambios, exigiendo un aumento inmediato.

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Desde entonces, otros responsables políticos, incluido Warsh, habían insinuado que si la inflación no se desaceleraba de forma significativa, la Reserva Federal podría tener que intervenir.

El viernes, el índice de precios al consumidor de agosto se situó en el 3,4 por ciento, sin cambios respecto al mes anterior, pero aún muy por encima del objetivo a largo plazo del dos por ciento de la Reserva Federal.

En su informe SEP, la Reserva Federal elevó su pronóstico para su indicador preferido de inflación, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), en 0,1 puntos porcentuales, hasta el 3,7 por ciento para finales de año.

La inflación "se ha extendido por toda la economía y se está arraigando en el comportamiento de los consumidores y las empresas, precisamente lo que la Reserva Federal debe evitar", dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG, en una nota antes de que se anunciara la decisión de la Reserva Federal.

La Reserva Federal también elevó su proyección de crecimiento del PIB para finales de año al 2,3 por ciento, un aumento de 0,1 puntos porcentuales.