NTN24 estuvo dentro de la audiencia de Alex Saab en la que se declaró culpable de lavado de activos: esto fue lo que pasó

Este martes, el testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró culpable de lavado de activos en un tribunal de la ciudad de Miami tras un acuerdo con la Fiscalía de EE. UU.

Saab admitió los delitos de lavado de activos y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio, el señalado testaferro de Maduro se declaró “no culpable” de los delitos por los cuales se le acusa en Florida.

Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto, dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

NTN24 fue uno de los medios que tuvo acceso a esta audiencia.

Los detalles de la audiencia de Saab:

El testaferro de Maduro llegó esta mañana a la audiencia en el edificio de Justicia C. Clyde Atkins, en el Downtown de Miami, vestido con traje de prisionero verde, encadenado y rodeado de uniformados.

Galo Arellano, periodista de NTN24, pudo determinar que, comparado con la última audiencia, Saab parece físicamente en buen estado.

VEA TAMBIÉN "El régimen lo entregó sin un proceso de extradición": experto sobre el caso de Alex Saab o

En el tribunal, estuvo acompañado de dos abogados de su equipo defensa, y, del lado del Gobierno estadounidense, 10 agentes de la DEA y del FBI acompañaron a la Fiscalía.

Al iniciar la audiencia, la jueza le dijo a Saab que tenía derecho a interrumpir o a consultar con sus abogados y le recordó que estaba bajo juramento, advirtiéndole que cualquier declaración falsa podría ser presentada en su contra.

Posteriormente, Saab se presentó y dijo ser oriundo de Barranquilla, Colombia, para posteriormente protagonizar un momento interesante al comentar los trabajos a lo largo de su vida.

El testaferro aseguró tener experiencia "Industrias, administración de empresas, trabajos textiles, cadenas de almacenes, industria alimenticia, empresas petroleras y mineras", lo que provocó la sorpresa de la magistrada Kathleen M. Williams.

Aunque declaró no haber tomado drogas o alcohol, confirmó que está tomando varios medicamentos.

Saab dijo que consume a diario Zoloft, un medicamento recetado principalmente para tratar la depresión y los trastornos de ansiedad.

También admitió tomar mirtazapina, un medicamento antidepresivo recetado principalmente para tratar los episodios de depresión mayor en adultos. Y dijo usar ambos fármacos desde que fue detenido en Cabo Verde en el 12 de junio de 2020.

Tras esto, le hicieron la lectura de cargos y le recordaron que, al declararse culpable, no tiene derecho a retractarse.

Finalmente, la jueza le leyó la que sería su sentencia: 20 años de prisión sería la sentencia máxima y de allí habrían tres años de libertad condicional, además, se le impondría una multa que va desde los 500.000 dólares a los 100 millones de dólares, según un valor que se estime analizando el tamaño del perjuicio al Estado venezolano.

Asimismo, se le comunicó que, de tener problemas dentro de la prisión, también podría repercutir en la sentencia.

En dos semanas, Saab hablará con sus abogados y la Fiscalía para analizar cómo podría colaborar con la justicia y así reducir su sentencia. Esto, depende de la cantidad de información que brinde sobre otros implicados.

No obstante, si dicha información no satisface lo esperado por la Fiscalía, la sentencia sería la máxima estipulada por la jueza, es decir, de dos década de privación de la libertad.

"Soy culpable, su señoría", dijo Saab, con lo que se dio fin a la audiencia de este martes.

Ahora, con este nuevo capítulo en su caso en el que se confirma el acuerdo del empresario con la Fiscalía estadounidense, Saab podría convertirse en una de las principales amenazas para el dictador Nicolás Maduro, quien fue su mayor aliado en el régimen venezolano.

Expertos han señalado en NTN24 que esta declaratoria del exministro de Ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen concretaría el inicio de una cooperación judicial que dejará al descubierto las redes de corrupción.