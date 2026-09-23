El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

El calentamiento excepcional de las aguas del Pacífico tropical está modificando los patrones de temperatura y precipitación a escala global. Entre los posibles impactos están un mayor riesgo de sequías, inundaciones y episodios de calor extremo, aunque sus efectos pueden variar significativamente de una región a otra.

Para Elizabeth Silvestre, doctora en meteorología y especialista en gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana, la intensidad del fenómeno no es el único elemento que debe analizarse. “Es importante saber cuál es el nivel de vulnerabilidad que tiene cada uno de estos países respecto al impacto que puede causar estos incrementos de temperatura y de precipitación”, explica.

En algunas zonas de Sudamérica, el fenómeno puede favorecer precipitaciones intensas, con riesgo de inundaciones, deslizamientos y activación de quebradas, mientras que otras regiones pueden enfrentar condiciones más secas. Estos efectos también pueden repercutir en la agricultura, la infraestructura, el transporte y la salud.

La experta insiste en que la información meteorológica debe llegar con suficiente anticipación y a escala local. “Si anticipamos esto a escala local cinco días antes, 15 días antes o un mes antes, yo puedo planificar acciones, puedo tomar acciones y puedo evitar algunas pérdidas y daños”, señala.

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Silvestre también destaca la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana y vincular los pronósticos con el conocimiento de las comunidades. “Un sistema de alerta temprana no es solamente el pronóstico ni es el monitoreo, es la participación de la ciudadanía utilizando la información y también generando información”, afirma.

Con El Niño en proceso de intensificación, los organismos internacionales y los servicios meteorológicos llaman a reforzar la preparación. La OMM ya señala que los servicios nacionales están fortaleciendo las acciones de alerta temprana y preparación ante un evento excepcional.