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Delcy Rodríguez

Carlos Giménez arremetió contra la participación de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en la ONU y pidió elecciones en Venezuela: “Es hora de fijar la fecha”

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Giménez y Delcy Rodríguez - EFE
Carlos Giménez y Delcy Rodríguez - EFE
Giménez señaló que existen 344 presos políticos registrados por el Foro Penal, al tiempo que pidió que sus casos no sean olvidados.

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez hizo un llamado este lunes 21 de septiembre para mantener la atención sobre los presos políticos en Venezuela, en medio del proceso de transición que atraviesa el país y de las conversaciones entre distintos sectores políticos.

A través de su cuenta en X, Giménez mencionó la participación de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y señaló que existen 344 presos políticos registrados por el Foro Penal, al tiempo que pidió que sus casos no sean olvidados.

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No podemos olvidarlos. Su libertad debe ser una prioridad”, escribió el congresista, quien además sostuvo que Venezuela necesita elecciones presidenciales “libres y justas” y una fecha definida para su realización.

Cabe resaltar que el dato citado por Giménez corresponde al más reciente balance publicado por Foro Penal, con corte al 14 de septiembre. La organización contabilizó 344 presos políticos: 330 hombres y 14 mujeres. Del total, 200 son civiles y 144 militares; además, 153 se encuentran condenados y 191 permanecen sin condena.

Asimismo, la situación de los detenidos continúa siendo uno de los asuntos centrales en las discusiones sobre la transición venezolana. El 19 de septiembre, Foro Penal informó que entregó a Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Nacional electa en 2015, la lista actualizada de las 344 personas privadas de la libertad que identifica como presos políticos.

Del mismo modo, en su publicación, Giménez también utilizó la etiqueta #FijarLaFecha, en referencia al debate sobre cuándo deberían realizarse las próximas elecciones presidenciales venezolanas.

Una fecha que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es el 24 de julio de 2027, propuesta inicialmente por el senador republicano Bernie Moreno. El legislador estadounidense planteó esa jornada por coincidir con el natalicio de Simón Bolívar y ha insistido en que establecer un calendario electoral forma parte del proceso para llegar a unos comicios libres y justos.

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Sin embargo, es importante precisar que el 24 de julio de 2027 es una propuesta política y no una fecha oficialmente convocada por las autoridades electorales venezolanas. El propio presidente Donald Trump fue consultado en julio sobre cuándo podrían celebrarse las elecciones y, en aquella ocasión, el periodista mencionó públicamente la fecha planteada por Moreno.

Finalmente, las palabras de Giménez se dan en un momento particularmente sensible para Venezuela. Tras la salida del dictador Nicolás Maduro del poder a comienzos de 2026 y la llegada de Delcy Rodríguez al régimen, se han producido algunas excarcelaciones y medidas de apertura; sin embargo, organismos internacionales han advertido que todavía permanecen estructuras de represión y personas detenidas arbitrariamente.

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