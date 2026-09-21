Venezolanos en Nueva York protestarán contra visita de Delcy Rodríguez: exigen elecciones

Venezolanos que son residentes en Nueva York convocaron una protesta pacífica para este martes 22 de septiembre dejando ver su rechazo a la visita Delcy Rodríguez y para reclamar la convocatoria de elecciones presidenciales en el país.

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Según la convocatoria divulgada por el colectivo venezolanos en Nueva York, la concentración iniciará a las 11:00 de la mañana en la Dag Hammarskjöld Plaza, ubicada al frente a la sede de las Naciones Unidas, en Manhattan. Los organizadores han invitado a los asistentes a acudir con banderas y pancartas en español e inglés para que puedan expresar sus demandas ante la prensa internacional.

La protesta se llevará a cabo al tiempo que Rodríguez desarrolla su agenda en Nueva York con motivo de la 81.ª Asamblea General de la ONU, a la que aterrizó este lunes procedente de Venezuela.

Llegó al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, lugar donde fue recibida por funcionarios venezolanos y por John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Luego de su llegada, Rodríguez aseguró en redes sociales que su delegación acudía a Naciones Unidas para “llevar su voz y defender sus principios”.

Los manifestantes, según la convocatoria, quieren que la presencia de Rodríguez en territorio norteamericano sirva de igual forma como escenario para reclamar un proceso electoral en Venezuela. La concentración va a coincidir con las actividades de alto nivel de la Asamblea General, que reúne esta semana en Nueva York a representantes de diferentes gobiernos.

La visita de Rodríguez sucede además en un momento de cambios en la relación entre Caracas y Washington. La Casa Blanca ha confirmado que ella tiene previsto reunirse este martes con el presidente Donald Trump en Nueva York. La reunión va a ser la primera entre los dos desde que Rodríguez asumió el liderazgo del régimen tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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Rodríguez indicó que su agenda ante Naciones Unidas va a estar enfocada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. “Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”, aseguró después de llegar a Estados Unidos.

Entre tanto, los venezolanos convocantes buscan una agenda diferente para su presencia en Nueva York: expresar de forma pública su rechazo a la visita y exigir elecciones presidenciales.

La manifestación está prevista para el mismo día en que Rodríguez tendrá actividades diplomáticas en la ciudad, por lo que la protesta va a tener como escenario uno de los puntos clave, la concentración de la agenda internacional de esta presente semana.