NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Venezuela

Venezolanos en Nueva York protestarán contra visita de Delcy Rodríguez: exigen elecciones

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Venezolanos en Estados Unidos (EFE)
Venezolanos en Estados Unidos (EFE)
La concentración está convocada para este martes 22 de septiembre al frente de la sede de Naciones Unidas, coincidiendo con la agenda de la jefe del régimen de Venezuela.

Venezolanos que son residentes en Nueva York convocaron una protesta pacífica para este martes 22 de septiembre dejando ver su rechazo a la visita Delcy Rodríguez y para reclamar la convocatoria de elecciones presidenciales en el país.

o

Según la convocatoria divulgada por el colectivo venezolanos en Nueva York, la concentración iniciará a las 11:00 de la mañana en la Dag Hammarskjöld Plaza, ubicada al frente a la sede de las Naciones Unidas, en Manhattan. Los organizadores han invitado a los asistentes a acudir con banderas y pancartas en español e inglés para que puedan expresar sus demandas ante la prensa internacional.

La protesta se llevará a cabo al tiempo que Rodríguez desarrolla su agenda en Nueva York con motivo de la 81.ª Asamblea General de la ONU, a la que aterrizó este lunes procedente de Venezuela.

Llegó al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, lugar donde fue recibida por funcionarios venezolanos y por John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Luego de su llegada, Rodríguez aseguró en redes sociales que su delegación acudía a Naciones Unidas para “llevar su voz y defender sus principios”.

Los manifestantes, según la convocatoria, quieren que la presencia de Rodríguez en territorio norteamericano sirva de igual forma como escenario para reclamar un proceso electoral en Venezuela. La concentración va a coincidir con las actividades de alto nivel de la Asamblea General, que reúne esta semana en Nueva York a representantes de diferentes gobiernos.

La visita de Rodríguez sucede además en un momento de cambios en la relación entre Caracas y Washington. La Casa Blanca ha confirmado que ella tiene previsto reunirse este martes con el presidente Donald Trump en Nueva York. La reunión va a ser la primera entre los dos desde que Rodríguez asumió el liderazgo del régimen tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

o

Rodríguez indicó que su agenda ante Naciones Unidas va a estar enfocada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. “Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”, aseguró después de llegar a Estados Unidos.

Entre tanto, los venezolanos convocantes buscan una agenda diferente para su presencia en Nueva York: expresar de forma pública su rechazo a la visita y exigir elecciones presidenciales.

La manifestación está prevista para el mismo día en que Rodríguez tendrá actividades diplomáticas en la ciudad, por lo que la protesta va a tener como escenario uno de los puntos clave, la concentración de la agenda internacional de esta presente semana.

Temas relacionados:

Venezuela

Estados Unidos

Delcy Rodríguez

Venezolanos en Estados Unidos

Protestas

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Voy por ustedes, los cazaremos como las ratas que son": dura advertencia de De la Espriella contra cabecillas de las Autodefensas de la Sierra Nevada

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
La cabeza de la dictadura venezolana Delcy Rodríguez tendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York-Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

"Cuesta entender las prácticas de los EEUU": analista sobre el encuentro de Rodríguez y Trump en NY

Captura a principal cabecilla del Tren de Aragua de Perú en Colombia - Redes sociales Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella

De la Espriella anunció la captura en Bogotá del principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú: "Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump se reunirá con altos ejecutivos de refinerías de Estados Unidos tras acuerdo petrolero con Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia - EFE
Juan Guillermo Cuadrado

Otro grande llegaría al fútbol colombiano: Juan Guillermo Cuadrado está en negociaciones con uno de los equipos más importantes del país

Logo de la FDA de EE. UU. - Foto: EFE
Cáncer

Estados Unidos aprueba tratamiento contra cáncer mortal que en los ensayos ha duplicado la supervivencia de los pacientes

La cabeza de la dictadura venezolana Delcy Rodríguez tendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York-Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

"Cuesta entender las prácticas de los EEUU": analista sobre el encuentro de Rodríguez y Trump en NY

Captura a principal cabecilla del Tren de Aragua de Perú en Colombia - Redes sociales Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella

De la Espriella anunció la captura en Bogotá del principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú: "Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump se reunirá con altos ejecutivos de refinerías de Estados Unidos tras acuerdo petrolero con Venezuela

Un hombre esperando que pase un aguacero en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Lluvias en Venezuela

Inameh pronostica lluvias en varias regiones de Venezuela este fin de semana por la onda tropical 42

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Presidente de Colombia anunció la captura de alias ‘Firulais’: "Participó en la planeación de un atentado contra mi vida"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023