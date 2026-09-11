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Extorsión

Alias ‘Negro Ober’ habría seguido extorsionando desde prisión: Fiscalía lo señala de dirigir red de ‘Los Costeños’ tras las rejas

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Alias ‘Negro Ober’ habría seguido extorsionando desde prisión - Captura de pantalla Fiscalía Colombia - X
Alias ‘Negro Ober’ habría seguido extorsionando desde prisión - Captura de pantalla Fiscalía Colombia - X
Ober Ricardo Martínez Gutiérrez fue nuevamente procesado por su presunta participación en una red de extorsiones contra comerciantes y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa.

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido con el alias de ‘Negro Ober’ y señalado cabecilla de ‘Los Costeños’, volvió a quedar en la mira de la justicia por su presunta participación en una red dedicada a extorsionar a comerciantes y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el Atlántico.

Según la Fiscalía General de la Nación, el señalado delincuente habría continuado dirigiendo actividades extorsivas pese a encontrarse privado de la libertad. La investigación apunta a que, entre 2025 y 2026, habría mantenido contacto con integrantes de la estructura para realizar exigencias económicas a las víctimas.

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Entre los elementos recopilados por las autoridades aparecen panfletos intimidatorios y videollamadas en las que, según la investigación, alias ‘Negro Ober’ habría participado directamente en las exigencias de dinero. En algunos casos, las amenazas estaban dirigidas contra la vida de las víctimas o buscaban obligarlas a pagar para poder continuar con sus actividades comerciales.

Uno de los hechos documentados por la Fiscalía ocurrió el 2 de julio de 2025, cuando un comerciante de Soledad fue interceptado mientras guardaba su vehículo cerca de un billar. Hombres armados lo habrían retenido y, posteriormente, trasladado hasta un sector conocido como Round Point, en Galapa.

En ese lugar, según el ente acusador, los responsables realizaron una videollamada con alias ‘Negro Ober’, quien presuntamente le exigió al comerciante el pago de 10 millones de pesos a cambio de devolverle el vehículo y permitirle continuar con su actividad económica.

Sin embargo, el caso no habría terminado allí. El 14 de julio, la víctima habría sido nuevamente contactada y retenida por la fuerza. En esa oportunidad, los responsables le exigieron otros 13 millones de pesos.

Según la Fiscalía, alias ‘Negro Ober’ habría actuado junto con otros integrantes de la estructura para desarrollar estas actividades. Los investigadores señalan que cada uno tendría funciones específicas relacionadas con las llamadas extorsivas, la intimidación de las víctimas y el cobro del dinero.

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Como resultado de las investigaciones y los operativos adelantados por las autoridades, fueron capturadas seis personas: Javier Eduardo González Lizcano, Jesús David Pérez Montes, Linda Dayana Orozco Ochoa, Yuleidis María Payares Henao, Wendy Johanna Jiménez Sarmiento y Cristian José Nieto Oyola.

Mientras tanto, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez y Brigith Andrea Hernández Arrias fueron notificados de un nuevo proceso judicial en los establecimientos carcelarios donde permanecen privados de la libertad.

Cabe resaltar que un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias ‘Negro Ober’, Javier Eduardo González Lizcano y Brigith Andrea Hernández Arrias, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada. Los otros procesados fueron vinculados por el delito de extorsión agravada.

La investigación hace parte de los procesos que las autoridades adelantan contra estructuras relacionadas con ‘Los Costeños’, una organización señalada de mantener actividades de extorsión y otras rentas criminales en Barranquilla y municipios del Atlántico.

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