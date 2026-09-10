Múltiples menciones a Diosdado Cabello: así inició el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Comenzó en Chile el primer juicio oral contra uno de los implicados en el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, en un caso que ha revelado presuntos vínculos entre altas cabezas del régimen chavista de Venezuela y el crimen organizado transnacional. Y es que recientemente la Fiscalía chilena acusó oficialmente a Diosdado Cabello, número dos de la dictadura, de ser el autor intelectual detrás de este homicidio, según informó el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros.