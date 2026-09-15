Estuvimos en la audiencia de Alex Saab en la que se declaró culpable: esto fue lo que pasó

Este martes 15 de septiembre se llevó a cabo en Miami, Florida, Estados Unidos, la audiencia de cambio de declaración del testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab. En el sitio, NTN24 pudo constatar previamente la llegada de un grupo de fiscales y agentes federales al edificio, quienes portaban chalecos e inscripciones del FBI, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA. Al interior, Saab aceptó su culpabilidad y podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años de prisión, la cual podría ser dictada entre diciembre de 2026 y enero de 2027.