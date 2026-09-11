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Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, continúa atacando la ilegalidad en el país. Recientemente, el Ejército intervino cuatro unidades de extracción ilegal de oro en el municipio de Yuto en el departamento de Chocó, que pertenecían al grupo criminal el Clan del Golfo. De acuerdo con los informes, los elementos destruidos en el sitio tenían la capacidad de extraer el preciado metal, y estaban avaluado en más de 4 millones de pesos colombianos.

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