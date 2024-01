Christian Oliver, actor de 'Indiana Jones', y sus dos hijas, perdieron la vida en un accidente aéreo en el Caribe

Este viernes, la Policía de San Vicente y las Granadinas informó que el actor alemán Christian Oliver y sus dos hijas perdieron la vida en un accidente aéreo.

El comunicado suministrado por las autoridades detalla que el artista germano “iba a bordo de un avión monomotor que se estrelló en el mar Caribe poco después de despegar".

“Pescadores, buzos y la guardia costera llegaron al lugar de la tragedia, donde cuatro cuerpos fueron encontrados”, precisa la notificación de las Fuerzas de orden.

“Los restos identificados son el de Christian Oliver, de 51 años, y sus dos hijas Madita, de 10, y Annik, de 12, además del piloto Robert Sachs”, resalta el documento.

Asimismo, la policía indicó que el avión viajaba desde Bequia, una isla del archipiélago de las Granadinas, hacia Santa Lucía poco después del mediodía del jueves.

Durante la semana en curso, Oliver publicó en Instagram una foto de un atardecer en una playa. El posteo fue acompañado con el siguiente escrito:

"¡Saludos desde algún lugar en el paraíso! En honor a la comunidad y al amor ... 2024 ¡aquí vamos!", redactó el actor alemán en la plataforma digital.

Al inicio de su carrera, Oliver participó en la serie de televisión "Saved by the Bell: The New Class" y también actuó en "El club de las niñeras", producciones que lo posicionaron en lo más alto de la industria cinematográfica.

Entre las películas más exitosas en las que participó el actor alemán figuran: ‘Best Christmas Ball Ever!’; ‘Meteoro’; ‘El regreso de Hércules’; ‘Valkyrie’, entre otras.