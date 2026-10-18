Colombia a la conquista de la pasarela de Victoria’s Secret 2026: ella es la modelo que desfilará en Los Ángeles

Colombia tendrá una nueva representante en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Honey Ordóñez, modelo nacida en San Andrés, desfilará esta noche en Los Ángeles, California, junto a reconocidas figuras de la industria de la moda.

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Su participación marca un nuevo capítulo en su carrera, pues, según informó El Universal, la joven se presentó en dos ocasiones al casting de la marca sin conseguir un lugar. Sin embargo, en la convocatoria de 2026 logró obtener uno de los cupos para participar en el reconocido desfile.

La noticia fue celebrada por la modelo en sus redes sociales, donde compartió su emoción por cumplir uno de sus sueños profesionales. «¡Mi yo de 8 años no me lo creería!», escribió en Instagram, junto a un mensaje en el que manifestó su entusiasmo por formar parte de uno de los espectáculos más emblemáticos de la moda internacional.



¿Quién es Honey Ordóñez?

Honey Ordóñez es una modelo oriunda de la isla de San Andrés, de 1,75 metros de estatura, con raíces colombianas por parte de su padre y nicaragüenses por parte de su madre. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con reconocidas marcas internacionales, entre ellas Dior y Puma, y ha aparecido en revistas de moda.

Con su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show, se convertirá en la segunda colombiana en desfilar oficialmente para la marca, después de Valentina Castro, modelo nacida en Tumaco, Nariño, quien hizo historia en octubre de 2025.

Las figuras que acompañarán a la colombiana

La edición de 2026 reunirá a modelos consagradas y nuevas figuras de la industria. Entre los nombres destacados se encuentran Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y Rosie Huntington-Whiteley, quienes compartirán protagonismo en una pasarela que atrae la atención internacional.

Finalmente, el Victoria’s Secret Fashion Show se podrá ver hoy gratis, a través de las plataformas digitales oficiales de la marca.