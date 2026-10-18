NTN24
Domingo, 18 de octubre de 2026
Domingo, 18 de octubre de 2026
Victoria's Secret Fashion Show

Colombia a la conquista de la pasarela de Victoria’s Secret 2026: ella es la modelo que desfilará en Los Ángeles

octubre 18, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Victoria’s Secret Fashion Show 2026 | Foto AFP
La modelo colombiana cumplirá su sueño de desfilar para la marca después de presentarse dos veces al casting sin conseguir un cupo.

Colombia tendrá una nueva representante en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Honey Ordóñez, modelo nacida en San Andrés, desfilará esta noche en Los Ángeles, California, junto a reconocidas figuras de la industria de la moda.

o

Su participación marca un nuevo capítulo en su carrera, pues, según informó El Universal, la joven se presentó en dos ocasiones al casting de la marca sin conseguir un lugar. Sin embargo, en la convocatoria de 2026 logró obtener uno de los cupos para participar en el reconocido desfile.

La noticia fue celebrada por la modelo en sus redes sociales, donde compartió su emoción por cumplir uno de sus sueños profesionales. «¡Mi yo de 8 años no me lo creería!», escribió en Instagram, junto a un mensaje en el que manifestó su entusiasmo por formar parte de uno de los espectáculos más emblemáticos de la moda internacional.


¿Quién es Honey Ordóñez?

Honey Ordóñez es una modelo oriunda de la isla de San Andrés, de 1,75 metros de estatura, con raíces colombianas por parte de su padre y nicaragüenses por parte de su madre. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con reconocidas marcas internacionales, entre ellas Dior y Puma, y ha aparecido en revistas de moda.

Con su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show, se convertirá en la segunda colombiana en desfilar oficialmente para la marca, después de Valentina Castro, modelo nacida en Tumaco, Nariño, quien hizo historia en octubre de 2025.

Las figuras que acompañarán a la colombiana

La edición de 2026 reunirá a modelos consagradas y nuevas figuras de la industria. Entre los nombres destacados se encuentran Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y Rosie Huntington-Whiteley, quienes compartirán protagonismo en una pasarela que atrae la atención internacional.

Finalmente, el Victoria’s Secret Fashion Show se podrá ver hoy gratis, a través de las plataformas digitales oficiales de la marca.

Temas relacionados:

Victoria's Secret Fashion Show

Colombia

Modelo

Show

Moda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Está fuera de peligro el papa León XIV? lo que se sabe y lo que aún falta por conocer

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Protestas contra decisión de quitar obras en el Museo Nacional de Bogotá terminó en disturbios

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado

Senador de Estados Unidos afirma tras llamada con María Corina Machado que la Premio Nobel está dispuesta a sentarse a hablar con Delcy Rodríguez

Volodímir Zelenski Y Donald Trump-Foto: ilustración Canva
Asamblea General de la ONU

Zelenski y Trump acuerdan encuentro en Nueva York para abordar la paz y la desescalada en Ucrania

Vladímir Putin
Vladímir Putin

Putin eleva el tono con Europa y Ucrania a un nivel crítico: amenazó con utilizar "todo tipo de armas", incluidas nucleares, si atacan Kaliningrado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado

Senador de Estados Unidos afirma tras llamada con María Corina Machado que la Premio Nobel está dispuesta a sentarse a hablar con Delcy Rodríguez

Donald Trump y Xi Jinping - Foto EFE
Estados Unidos

China confirma visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos para su encuentro con Donald Trump

Volodímir Zelenski Y Donald Trump-Foto: ilustración Canva
Asamblea General de la ONU

Zelenski y Trump acuerdan encuentro en Nueva York para abordar la paz y la desescalada en Ucrania

Vladímir Putin
Vladímir Putin

Putin eleva el tono con Europa y Ucrania a un nivel crítico: amenazó con utilizar "todo tipo de armas", incluidas nucleares, si atacan Kaliningrado

Foto: Tesla
Elon Musk

Desde 2019 Elon Musk había dado detalles de su auto volador y su complicado el sistema; hizo referencia a la película Volver al Futuro

Jesús 'Chyno' Miranda, cantante venezolano - Foto de referencia: EFE
Chyno Miranda

"Eres un milagro de Dios": las redes reaccionan al notable cambio físico de Chyno Miranda

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023