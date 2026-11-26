Pep Guardiola intervino de forma pública para solicitar que Cristiano Ronaldo y la Federación Portuguesa de Fútbol resuelvan sus diferencias y permitan que el delantero cierre su ciclo con la selección nacional con una despedida acorde a su trayectoria histórica, pues el técnico español considera que una carrera de más de dos décadas de excelencia no puede concluir entre tensiones y desencuentros.

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Durante una conversación en el canal de YouTube del exfutbolista brasileño RomarioTV, Guardiola expresó su preocupación por la situación actual y pidió un esfuerzo mutuo para solucionarla: “Cristiano Ronaldo no debería dejar la selección portuguesa de esta manera. No pueden dejarlo ir así”, declaró el entrenador, quien destacó que el atacante ha sido una figura excepcional no solo para Portugal, sino para el fútbol mundial.

El estratega catalán insistió en que ambas partes deben tomar la iniciativa para superar cualquier conflicto: “Hay jugadores excepcionales, y Cristiano Ronaldo es uno de ellos; por eso, esta situación debe arreglarse. Lo que ha conseguido en el mundo del fútbol merece un final distinto”, afirmó Guardiola, quien subrayó que el reconocimiento debe estar a la altura de los logros del portugués.

Guardiola también propuso organizar una celebración especial en la que el delantero sienta el cariño de sus compatriotas, aunque señaló que el propio futbolista debe contribuir a cerrar heridas.

“Debería haber una celebración en la que sienta el cariño de sus compatriotas y, a su vez, él también debe tomar la iniciativa y decir: ‘Pasemos la página de lo ocurrido’”.

El técnico defendió que una trayectoria completa no puede ser juzgada por desacuerdos puntuales: “Una carrera entera no debería juzgarse por uno o dos meses, ni por un desacuerdo o malentendido con una o dos personas. Hay carreras llenas de logros que merecen ser preservadas y defendidas”, manifestó el entrenador español.

Para Guardiola, permitir que Ronaldo se despida en sus propios términos no solo constituye un acto de justicia hacia el jugador, sino también un mensaje relevante para las nuevas generaciones.

“Ha sido una figura increíblemente importante no solo para Portugal, sino para las futuras generaciones de jugadores. Cristiano Ronaldo merece irse en sus propios términos”, agregó.

El exentrenador del Manchester City concluyó con el señalamiento de que los grandes futbolistas merecen salir por la puerta grande como reconocimiento a todo lo que aportaron al deporte.

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“Los grandes jugadores, los que de verdad estuvieron en lo más alto, merecen salir por la puerta grande. El fútbol les debe ese reconocimiento por todo lo que le dieron al deporte”, finalizó Guardiola, e incluyó también a figuras como Lionel Messi, Romário y Paolo Maldini entre los ejemplos de grandeza que merecen ese trato.