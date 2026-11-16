Así fue el impactante golpe a las disidencias de las Farc en el Cauca: “cerrar espacios al narcotráfico”

El Ejército Nacional reportó los resultados de cuatro operaciones militares desarrolladas por sus tropas en el departamento del Cauca, donde fueron incautados más de 1.000 kilogramos de estupefacientes. Los procedimientos, adelantados por uniformados de la Brigada 29, también permitieron la captura de tres personas y la inmovilización de vehículos que, según la institución, estarían relacionados con el transporte de sustancias ilícitas.

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De acuerdo con el balance entregado por la fuerza militar, en total fueron 1.048 kilogramos de droga los que quedaron fuera de circulación. Las intervenciones se realizaron sobre la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del departamento, considerados importantes para la movilidad de las estructuras criminales y el transporte de cargamentos de narcóticos.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Ejército mostró imágenes de los resultados de los procedimientos, en las que también se observa material de guerra incautado y a algunos de los capturados junto a los elementos decomisados por las autoridades.

Según la institución, estas acciones afectaron las economías ilegales de las estructuras criminales Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, organizaciones armadas que tienen presencia en diferentes zonas del Cauca y que hacen parte de las estructuras señaladas por las autoridades de desarrollar actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Los resultados se producen en medio de las operaciones que adelanta la Fuerza Pública para contener el accionar de los grupos armados ilegales en este departamento, donde las disputas territoriales y las economías ilícitas representan uno de los principales desafíos en materia de seguridad.

Frente a estos procedimientos, el Ejército aseguró que continuará desplegando sus tropas en los principales corredores de movilidad para combatir el tráfico de estupefacientes y proteger a quienes transitan por estas vías.

"Sobre la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del departamento, nuestras tropas mantienen la ofensiva operacional para cerrar espacios al narcotráfico, reducir los medios de financiación de estas estructuras y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades y viajeros", señaló la institución.