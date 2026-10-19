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Carlos A. Giménez

Congresista Carlos Giménez lanzó dura advertencia al régimen cubano: “Queda poco”

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
La declaración de Giménez coincide con un nuevo avance judicial en Florida contra Raúl Castro, quien encabezó el régimen cubano entre 2008 y 2018.

El congresista republicano Carlos A. Giménez lanzó una dura advertencia contra la cúpula del régimen cubano este lunes 19 de octubre, al asegurar que sus integrantes tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El pronunciamiento, publicado en su cuenta de X bajo la etiqueta #SOSCuba, se produce en medio de nuevas tensiones entre Washington y La Habana, así como de recientes acontecimientos judiciales relacionados con el exmandatario cubano Raúl Castro.

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La declaración de Giménez coincide con un nuevo avance judicial en Florida contra Raúl Castro, quien encabezó el régimen cubano entre 2008 y 2018. Este lunes, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida confirmó que las autoridades estatales obtuvieron una orden de arresto contra el exmandatario, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El ataque dejó cuatro personas muertas. La acusación sostiene que Castro tuvo un papel en la cadena de mando que autorizó la operación. Sin embargo, se trata de señalamientos judiciales que deberán resolverse conforme al proceso legal. La orden fue emitida por una jueza de Florida y no significa que el exmandatario haya sido detenido.

Giménez ha mantenido una postura crítica frente a las autoridades cubanas y ha respaldado las medidas dirigidas contra sus integrantes. El pasado 20 de mayo, tras conocerse la acusación federal contra Raúl Castro por el mismo caso de 1996, el congresista sostuvo que la dictadura cubana debía responder por esos hechos y defendió que se avanzara en la búsqueda de responsabilidades judiciales.

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Su mensaje de este lunes, en el que aseguró que la cúpula del régimen tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones y remató con la frase “Queda poco”, refuerza su discurso de presión contra La Habana. No obstante, en la publicación compartida no especificó a qué medidas o acontecimientos futuros se refería.

Las declaraciones se producen, además, en medio de nuevas tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Ambos países mantienen una prolongada disputa por el embargo impuesto por EE. UU., las sanciones y las denuncias sobre derechos humanos en la isla. Los próximos 27 y 28 de octubre está prevista una nueva votación de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución que pide poner fin al embargo, un asunto que vuelve a situar las diferencias entre Washington y La Habana en el escenario internacional.

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