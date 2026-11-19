Colombia será la sede oficial en los primeros meses de 2027 de la próxima cumbre del Escudo de las Américas, la alianza hemisférica impulsada por el presidente norteamericano Donald Trump e integrada por 19 naciones para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, según anunció el ministro de Defensa nacional, Jorge Eduardo Mora, tras reunirse en Bogotá con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el canciller Omar Bula.

VEA TAMBIÉN “Estados Unidos ha sido un apoyo crucial para derrotar al narcotráfico”: senadora colombiana o

“El próximo foro de la alianza contra carteles de las Américas, de 19 países que suscribimos esta gran coalición, va a ser en la ciudad de Medellín el próximo año, en los primeros meses”, expresó el funcionario colombiano.

Como resultado de la consolidación del país dentro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), componente operacional de esta arquitectura de seguridad, el Ministerio de Defensa confirmó que Colombia ejercerá un papel protagónico en la conducción regional al liderar dos de los cuatro nodos estratégicos establecidos por el mecanismo: el nodo del Caribe de manera directa y el nodo del Pacífico de forma conjunta con Ecuador.

Por su parte, Pete Hegseth destacó la importancia de esta reunión como “una reflexión de países independientes, fuertes, soberanos, unidos para derrotar a los narcotraficantes transnacionales” que operan en las 19 naciones que conforman la coalición.

El ministro de Defensa colombiano subrayó que el país no solo resulta clave por su “posición geográfica”, sino también por “su gran experiencia, conocimiento y capacidad para combatir” a los grupos narcotraficantes, razón por la cual Colombia “se convierte en el eje fundamental en esta alianza contra carteles de las Américas”.

Durante la jornada, Hegseth entregó al Gobierno colombiano el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hércules, una aeronave norteamericana de transporte táctico de tamaño medio la más empleada de su categoría, presente en fuerzas aéreas de más de 50 países con capacidad para transportar 94 personas, 74 camillas o un vehículo blindado.

Las autoridades aún no han comunicado una fecha exacta ni detalles específicos sobre la agenda, las delegaciones participantes o la duración de las sesiones del encuentro que está previsto para 2027 en Medellín.