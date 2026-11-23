Jensen Huang regresó a la dirección de Nvidia entre los aplausos de los empleados de la poderosa empresa quienes, por lo visto en un video que se filtró en las redes, están encantados con el regreso del CEO que ganó popularidad mundial tras denuncias de que su amante sería una espía china.

Cientos de empleados de Nvidia se agolparon en los pasillos y escaleras de la sede de la empresa para recibir con aplausos y halagos a Jensen Huang.

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El ambiente del recibimiento estuvo marcado por sonrisas y claros gestos de afecto al hombre que parecía que iba a salir para siempre de la empresa por cuenta del reciente escándalo amoroso que estuvo cerca de generar una tensión diplomática entre China y Estados Unidos.

“Gracias por la segunda oportunidad. Voy a ser un mejor CEO esta segunda vez”, dijo Jensen Huang tras los aplausos.

Nvidia reincorporó el lunes a Jensen Huang como director ejecutivo, una decisión que, según el presidente Donald Trump, se tomó después de que él mantuviera contactos con los miembros del consejo de administración de la empresa.

Huang dimitió el 12 de noviembre debido a una relación extramarital con una mujer china que las agencias de inteligencia de Estados Unidos sospechan que espiaba para Pekín.

Wall Street reaccionó con una disparada este lunes tras el regreso de Huang: el índice tecnológico Nasdaq cerró la jornada con fuerte alza de 6,51%.

Las acciones de Nvidia subieron un estratosférico 31,48%, lo que supone una ganancia de más de 900.000 millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión.

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Trump, que había instado públicamente a Nvidia a volver a contratarlo, celebró la decisión como "correcta y apropiada".

"He estado hablando con el consejo de administración, tanto directa como indirectamente, y tenía una opinión muy firme al respecto", declaró a la cadena estadounidense CNBC.

"El consejo se vio en una situación muy difícil. Creo que actuó de manera realmente responsable", añadió.

Nvidia indicó en un comunicado que su consejo de administración votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo".

Añadió que informaciones recibidas de altos funcionarios del gobierno le permitieron confiar en que su regreso no suponía un riesgo para la seguridad nacional.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, afirmó que Huang "es la persona correcta para dirigir Nvidia" y que su retorno responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Jones seguirá al frente del consejo, y Colette Kress, que ejerció como directora ejecutiva interina, continuará como directora financiera.