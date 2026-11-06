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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Laura Bozzo

Laura Bozzo salió de cuidados intensivos tras enfrentar una emergencia médica que la mantuvo al borde de la muerte

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Laura Bozzo, presentadora de televisión - Foto de referencia: Instagram
Laura Bozzo, presentadora de televisión - Foto de referencia: Instagram
La peruana fue hospitalizada de emergencia la noche del pasado 13 de octubre.

Desde México trasciende que la reconocida presentadora de televisión peruana, Laura Bozzo, habría salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de enfrentar una emergencia médica que la mantuvo al borde de la muerte.

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Bozzo, hasta el momento, no ha recibido el alta médica debido a un cuadro de sepsis, neumonía necrotizante y derrame pleural.

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Esto, luego de que fuera operada de emergencia por una úlcera duodenal perforada.

La abogada de profesión fue hospitalizada de emergencia la noche del pasado 13 de octubre.

Inicialmente, la peruana ingresó a un centro médico público en Acapulco tras sufrir intensos dolores abdominales.

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Días después, el 15 de octubre, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México para recibir atención médica especializada debido a las complicaciones que había presentado.

Laura Bozzo alcanzó gran fama gracias a su estilo de conducción confrontativo, su formato de programas tipo talk show y reality enfocado en conflictos familiares.

En los años 90, su programa 'Laura en América', desarrollado en Perú, le dio fama internacional al exponer disputas sentimentales, problemas de pareja, infidelidades y violencia doméstica en vivo, con un tono dramático y de confrontación directa.

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