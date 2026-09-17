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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Carlos A. Giménez

Carlos Giménez reacciona tras detención de Javier Oropeza: "Fue detenido injustamente por el régimen de la sabandija Delcy y el verdugo Diosdado"

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos A. Giménez, congresista de los Estados Unidos / Detención arbitraria del exalcalde venezolano Javier Oropeza - Fotos: EFE / X
Carlos A. Giménez, congresista de los Estados Unidos / Detención arbitraria del exalcalde venezolano Javier Oropeza - Fotos: EFE / X
De acuerdo con Giménez, "estos criminales chavistas son de la peor calaña y hay que salir de ellos ya".

El congresista de los Estados Unidos Carlos A. Giménez se pronunció sobre la detención arbitraria del exalcalde del municipio Torres (estado Lara, Venezuela) Javier Oropeza, registrada hace pocas horas.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, Giménez expresó: "Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata del alcalde Javier Oropeza, detenido injustamente por el régimen de la sabandija Delcy y el verdugo Diosdado".

"¡Estos criminales chavistas son de la peor calaña y hay que salir de ellos ya!", complementó el congresista republicano.

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Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López. Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas y la incautación de las sedes de los medios de comunicación El Caroreño y El Diario de Lara. Además, indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

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Oropeza manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.

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