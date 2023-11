Congresista republicano Mario Diaz-Balart califica de "idiota" política de Biden que alivianó sanciones al dictador Maduro

Luego de la prórroga por 6 meses más de sanciones impuestas al régimen venezolano de parte del bloque de países que conforman la Unión Europea, el destacado integrante del comité de apropiaciones y presupuesto de la Cámara de Representantes, cuestionó la decisión de la Casa Blanca semanas atrás de levantar algunas de las sanciones impuestas a Maduro y a su séquito de colaboradores más cercano. “Advertimos de que lo que iba a pasar es lo que pasó. Hay que conocer quién es el señor Maduro, cuál es la dictadura en Venezuela, igual que la dictadura en Nicaragua y en Cuba. Estas no son dictaduras nuevas, las conocemos, sabemos su trayectoria y que el presidente Biden haya relajado sanciones con la promesa de que iban a portarse bien, que el régimen de Maduro se iba a portar bien en las elecciones, es algo realmente difícil de comprender”, enfatizó.

Al preguntársele sobre la toma de decisiones que serían claves para determinar el futuro político de Venezuela durante los próximos años, el influyente congresista de Estados Unidos confirmó que la “promesa rota” de Nicolás Maduro con su incumplimiento al acuerdo de Barbados, era una situación que ya se veía venir. “Se lo advertimos al presidente Biden y a la administración, no escucharon y ahora seguimos insistiendo que van a tener que cambiar de rumbo e imponer sanciones aún más severas porque no podemos permitir que esta dictadura en Venezuela, al igual que la dictadura en Cuba y en Nicaragua, sigan violando los derechos más básicos de su pueblo con impunidad”

Resaltó además la valentía con la que ha venido trabajando por el restablecimiento de los derechos del pueblo venezolano, la candidata única de la oposición María Corina Machado quien el pasado 22 de octubre en elecciones primarias consiguió el triunfo con 2.253.825 y resaltó que en ese sentido la próxima meta será que el país suramericano cuente con unas elecciones libres, transparentes y supervisadas.

Sin embargo, insistió que para ese fin es necesario ejercer más presión y que el gobierno Biden imponga sanciones severas e insistió en el error que cometió la administración demócrata al creer en la palabra de Maduro. “Solamente con una promesa, una palabra, una sugerencia de la dictadura de Venezuela, que iban a permitir elecciones libres en Venezuela, eso sabíamos que no iba a suceder, no había que ser la persona más inteligente del mundo, básicamente hay que ser un idiota para no entender lo que iba a pasar, y no estoy diciendo que el presidente Biden o que su administración son idiotas, pero la política que siguieron está absolutamente idiota, totalmente de idiota, entonces se lo advertimos, lo hicieron de todas formas, que ayudar a la dictadura en Venezuela, ayuda a los peores sectores terroristas”

En entrevista con Claudia Gurisatti, el congresista Mario Diaz-Balart señaló que desde el legislativo hay sectores y altos representantes de la política estadounidense que seguirán ejerciendo presión contra dictaduras como la venezolana. “A esta decisión unilateral de básicamente ayudar al régimen de Maduro, ha recibido oposición no solamente, de todos los republicanos en el congreso, también de un grupo muy importante de demócratas por ejemplo la congresista Debbie Wasserman Schultz, quien está de acuerdo conmigo que hay que incrementar la presión al régimen y ayudar a la oposición, ayudar al pueblo de Venezuela a través de lo que ellos elijan”.