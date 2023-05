Consejo Universitario de la UCV aclara que no renunció y reitera que las elecciones serán el 9 de junio

Tras los inconvenientes registrados el pasado 26 de mayo, que generaron la suspensión de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Consejo Universitario aclaró que sigue al frente de la casa de estudios.

VEA TAMBIÉN ¿Por qué fracasó la elección de autoridades de la UCV y qué lección deja a las primarias de la oposición en Venezuela? o

Señala que este lunes se hará un pronunciamiento oficial y además procederán a la conformación de una comisión técnica que apoyará y supervisará a la Comisión Electoral y al proceso comicial.

Así mismo, reitera que el próximo 9 de junio se realizarán los comicios para actualizar las autoridades de la principal universidad del país.

Ante la situación la Comisión Electoral publicó un comunicado en el que recalcaron que su principal misión es que este proceso se lleve a cabalidad, al tiempo que se disculpó por las fallas de logística.

"Pedimos sinceras y sentidas disculpas a la Universidad Central de Venezuela, al país, a la comunidad de profesores, estudiantes, egresados, administrativos y obreros por la decisión a la que nos vimos obligados a tomar de diferir el proceso electoral por las fallas logísticas que se presentaron y que hicieron inviable la continuación de la elección".

“Como ente organizador asumimos la responsabilidad. Pedimos sinceras y sentidas disculpas a la Universidad Central de Venezuela, al país, a la comunidad de profesores, estudiantes, egresados, administrativos y obreros por la decisión a la que nos vimos obligados a tomar de diferir el proceso electoral por las fallas logísticas que se presentaron y que hicieron inviable la continuación de la elección”, señala el escrito.

Mientras tanto La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, desmintió ser la responsable de la suspensión de las elecciones en este campus.

“Yo no tengo responsabilidad en lo que ocurrió aquí. Los insultos son gajes del oficio. Yo siento vergüenza por lo que sucedió hoy pero no tengo culpa”, dijo en entrevista para el medio aliado TalCual.

“Yo me voy el 14 de julio porque yo me quiero ir. No es porque me hacen ir. No es tan malo cuando hay 12 decanos que están repitiendo y van a ganar”, expresó Arocha, a la vez que publicó un comunicado en sus redes sociales en el que insta a toda la comunidad ucevista a ejercer su derecho electoral.

“Hago un llamado a la paz, la unidad, la defensa de la democracia y la autonomía universitaria, la comunidad universitaria lo merece y es nuestro deber como ucevistas”.