Restricciones en la bajada de Tazón se mantendrán durante 20 días: la medida corresponde a trabajos de rehabilitación en la Troncal 1

Los conductores deberán tomar previsiones ante las restricciones nocturnas que se aplicarán en la bajada de Tazón durante 20 días.

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De acuerdo con el Ministerio del Transporte del régimen venezolano, la medida corresponde a trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de la Troncal 1.

La cartera adjunta a Miraflores informó que desde el lunes 7 de septiembre se implementó un cierre parcial y progresivo en ambos sentidos de esta vía que conecta a Caracas con el centro del país.

Las restricciones estarán activas entre las 8:30 p. m. y las 4:00 a. m., horario seleccionado para reducir el impacto de las obras sobre el tránsito durante el día.

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La primera etapa de los trabajos se desarrollará en el tramo Caracas-Maracay, donde las cuadrillas realizarán labores de recuperación del pavimento.

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El Ministerio de Transporte exhortó a los usuarios a respetar las indicaciones de los funcionarios y la señalización dispuesta en los puntos intervenidos.

La bajada de Tazón queda en la Autopista Regional del Centro (Troncal 1), en el tramo vial que conecta la salida hacia el sur de Caracas con el estado Aragua, pasando por zonas cercanas a Coche y Tazón en el límite entre el Distrito Capital y el estado Miranda.