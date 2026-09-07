Así fue el primer gol del venezolano Yangel Herrera con la Real Sociedad en la temporada 2026/2027 de LaLiga

Este 7 de septiembre, el futbolista venezolano Yangel Herrera marcó su primer gol de la temporada 2026/2027 con la camiseta de la Real Sociedad.

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El mediocampista de la Vinotinto anotó el tanto en la victoria visitante 3-2 frente al Elche CF en el Estadio Martínez Valero.

El mencionado trámite correspondió a la cuarta jornada de LaLiga (primera división del balompié español).

La 'diana' llegó en el minuto 32 del primer tiempo. Herrera puso el 0-2 parcial a favor del equipo vasco.

El centrocampista arrancó como titular, sumó un total de 70 minutos jugados y fue una de las piezas claves para asegurar este triunfo de visitante.

Herrera llegó a la Real Sociedad el 1 de septiembre de 2025, procedente del Girona FC, tras un acuerdo tasado en unos 11 millones de euros más variables y un contrato hasta 2030.

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A pesar de ser cuestionado por un sector de la fanaticada vinotinto en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, Yangel Herrera es un pilar fundamental en el mediocampo del combinado venezolano.

Puntualmente, aporta equilibrio táctico, salida limpia de balón y experiencia internacional en el fútbol europeo.