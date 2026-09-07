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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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NFL

Arranca la nueva temporada de la NFL que se disputará por fuera de EE. UU. incluidos dos países latinoamericanos

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Super Bowl LVIII - Foto: EFE
Super Bowl LVIII - Foto: EFE
El miércoles se dará inicio a una extensa campaña de 2026 que se desarrollará en siete países de cuatro continentes.

La temporada más ambiciosa de la historia de la NFL arranca este miércoles con una revancha del Super Bowl, un calendario global sin precedentes y un grupo de contendientes que planean destronar a los Seattle Seahawks.

Siete meses después de que Seattle derrotara a los New England Patriots para ganar su segundo título de Super Bowl, los dos equipos se vuelven a encontrar el miércoles para dar inicio a una extensa campaña de 2026 que se desarrollará en siete países de cuatro continentes.

El intento de los Seahawks por retener su título se verá puesto a prueba por un nutrido grupo de contendientes, entre los que se incluyen sus rivales divisionales de la NFC Oeste, Los Angeles Rams.

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Los Rams buscan repetir su triunfo en la Super Bowl de 2022 ante su afición en Los Ángeles, y el partido decisivo de la temporada volverá al SoFi Stadium el próximo mes de febrero.

Una de las subtramas de la temporada será la expansión global de la NFL como nunca antes.

Si bien este deporte se ha practicado fuera de Estados Unidos durante décadas, esta temporada marcará un hito con nueve partidos que se jugarán en el extranjero.

El primero de esos encuentros enfrentará a Los Angeles Rams contra los San Francisco 49ers en Melbourne el jueves, siendo este el primer partido de la NFL que se disputa en Australia.

La gira internacional de la NFL llegará a Río de Janeiro el 27 de septiembre, cuando los Baltimore Ravens se enfrenten a los Dallas Cowboys en el emblemático estadio Maracaná.

Tras la ya tradicional serie de partidos en Londres, el 25 de octubre tendrá lugar en Francia el primer partido de temporada regular de la NFL, cuando los Pittsburgh Steelers se enfrenten a los New Orleans Saints en el Stade de France de París.

Está previsto que se celebren otros partidos internacionales en Múnich, Madrid y Ciudad de México.

La apuesta de la NFL por los mercados extranjeros no hará más que aumentar en los próximos años.

La liga ya votó a favor de aumentar el número de partidos fuera de Estados Unidos a 10 en 2027, mientras que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, reavivó el mes pasado el antiguo debate sobre el eventual establecimiento de una franquicia en el extranjero.

"En algún momento, habrá equipos de la NFL fuera de Estados Unidos", dijo Goodell en declaraciones a los medios alemanes.

"No me cabe duda de que esto sucederá algún día", resaltó.

Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL para negocios de clubes, eventos internacionales y de la liga, dijo que la liga había basado su expansión internacional en "datos de los aficionados, participación de los aficionados y oportunidades estratégicas en el mercado".

"Analizamos dónde están activos los clubes y dónde quieren estar", dijo O'Reilly a los periodistas.

"Eso nos llevó a Alemania, luego a Brasil, después a España, Irlanda, Francia, ahora Australia, y ahí ya tienes un grupo principal", indicó.

"Analizamos qué podría venir después. ¿En qué partes del mundo hay oportunidades, hay seguidores, hay oportunidades estratégicas?"

"Y así es como trabajamos internamente y con el comité de propietarios para ver cuál es el siguiente paso."

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