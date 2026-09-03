El secretario de Estado Marco Rubio visitará Colombia y se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla

Fuentes en Washington y en la Casa de Nariño le confirmaron a Noticias RCN y NTN24 que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en barranquilla.

El encuentro sería el martes 8 de septiembre. La agenda incluiría temas de cooperación como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Cabe resaltar que este será la primera visita de Rubio a Colombia desde que se convirtió en el secretario de Estado y, prácticamente, segundo funcionario más importante del Gobierno después de Donald Trump.

Este viernes 4 de septiembre se daría el anuncio oficial de parte de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

El encuentro se realizará luego de que De la Espriella le pidiera a Rubio en una conversación telefónica que Estados Unidos suspenda los aranceles sobre Colombia.

“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, aseguró hace unas semanas.

Además, ocurrirá luego del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia tras el que Estados Unidos se ha manifestado con ayuda.