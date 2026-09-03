NTN24
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Marco Rubio

El secretario de Estado Marco Rubio visitará Colombia y se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella sostuvo una conversación con Marco Rubio-Foto: AFP/CANVA
Abelardo De La Espriella sostuvo una conversación con Marco Rubio-Foto: AFP/CANVA
El encuentro sería el martes 8 de septiembre. La agenda incluiría temas de cooperación como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Fuentes en Washington y en la Casa de Nariño le confirmaron a Noticias RCN y NTN24 que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en barranquilla.

El encuentro sería el martes 8 de septiembre. La agenda incluiría temas de cooperación como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

o

Cabe resaltar que este será la primera visita de Rubio a Colombia desde que se convirtió en el secretario de Estado y, prácticamente, segundo funcionario más importante del Gobierno después de Donald Trump.

Este viernes 4 de septiembre se daría el anuncio oficial de parte de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

El encuentro se realizará luego de que De la Espriella le pidiera a Rubio en una conversación telefónica que Estados Unidos suspenda los aranceles sobre Colombia.

“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, aseguró hace unas semanas.

Además, ocurrirá luego del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia tras el que Estados Unidos se ha manifestado con ayuda.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Abelardo de la Espriella

Secretario de Estado de Estados Unidos

Aranceles

Presidente de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Dispararon contra la sede de la Procuraduría en Bogotá; De la Espriella ordenó reforzar la seguridad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
La transición hacia la democracia parece tomar mucho más tiempo - Fotos: EFE
Transición democrática

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Delcy Rodríguez y Trump coinciden en que Venezuela aún no está lista para elecciones - Fotos: EFE
Elecciones en Venezuela

“Venezuela está preparada” para elecciones: dirigente político tras declaraciones de Trump y Delcy

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento en las escuelas - Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Inaceptable: Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento

Capitolio EE. UU./ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Demócratas y Republicanos

¿Qué piensan demócratas y republicanos sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Sismo - Canva
Terremoto

Terremoto de magnitud 6,3 sacudió a Alaska y ya registra una decena de réplicas

Mérida

Pico Espejo se viste de blanco: estas son las sorprendentes imágenes de la nevada que adorna las montañas de Mérida

Foto X: @ssgin3
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Humo Incendios - Foto Canva
Salud

El enemigo que no se ve: así afecta el humo de los incendios forestales al cuerpo humano

Santa Fe ante River Plate en Copa Sudamericana - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Confirmados los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con Santa Fe como único representante por Colombia

Sismo - Canva
Terremoto

Terremoto de magnitud 6,3 sacudió a Alaska y ya registra una decena de réplicas

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo marcó un golazo que recordó histórica anotación de la historia del fútbol y está cada vez más cerca de los 1.000 tantos

Mérida

Pico Espejo se viste de blanco: estas son las sorprendentes imágenes de la nevada que adorna las montañas de Mérida

Foto X: @ssgin3
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

Padre del periodista José Fernando Patiño, Darío Patiño Rivera, fue encontrado sin vida en Cali
Terremoto en Colombia

Padre del periodista José Fernando Patiño fue encontrado sin vida en Cali: "Se nos fue lo más lindo de nuestra vida"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023