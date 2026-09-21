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Colombia

José Manuel Restrepo revela en NTN24 eje de alianza con EEUU: "La criminalidad es un negocio transnacional que necesita ser controlado de esa manera"

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Sobre la llegada de Delcy Rodríguez a Estados Unidos afirmó que "es una decisión del gobierno norteamericano".

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, habló en NTN24 de los temas claves que marcan su visita a Nueva York en el marco de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene lugar esta semana.

Restrepo destacó una reciente reunión que sostuvo con más de 40 empresarios que debido a la confianza en el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quieren invertir en Colombia.

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“El Gobierno que llegó, llegó a prender los motores del crecimiento. La misión que encomendó el Abelardo de la Espriella es crecer en sectores claves como infraestructura, energía, digitales, del turismo”, expresó.

Aseveró que en Nueva York va a “proyectar lo que es un gobierno que respeta la iniciativa privada”.

En cuanto a la seguridad, una de las grandes banderas del actual gobierno colombiano, indicó que “para poder crecer hay unos elementos de base necesarios”. “Primero es seguridad, seguridad física que es el control de los territorios”.

“A través de medidas en los territorios, las extradiciones (…) pero no es solo seguridad física sino regulatoria”, indicó.

También destacó que el gobierno respetará la institucionalidad e indicó que “no podemos ser un gobierno como en los últimos cuatro años que se dedicó a la corrupción”.

Sobre la relación de Colombia con Estados Unidos, indicó que “el país necesita fortalecer su relación con sus aliados estratégicos en materia de seguridad, uno de ellos es Estados Unidos por ejemplo para tener información para luchar contra los grupos criminales”.

“Hoy la criminalidad es un negocio transnacional que necesita ser controlado de esa manera”, indicó.

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Sobre la llegada de Delcy Rodríguez a Estados Unidos afirmó que “es una decisión del gobierno norteamericano”. “Estados Unidos ha venido haciendo una tarea importante en Venezuela y eso abrirá enormes oportunidades para Colombia”, indicó.

Restrepo hablará en la Asamblea General de la ONU este jueves 24 de septiembre.

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