Rusia considera una "muy buena idea" la propuesta de Trump de una tregua energética con Ucrania

El Kremlin elogió este martes la "buena idea" de una tregua entre Rusia y Ucrania en sus ataques a las infraestructuras energéticas, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Hemos visto la publicación del presidente Trump. Consideramos que es una buena idea. Una buena iniciativa", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en rueda de prensa.

"Siempre estamos a favor de las soluciones pacíficas", añadió, un día después de que el presidente estadounidense anunciara en su red Truth Social que las partes en conflicto habían acordado una tregua.

Trump afirmó el lunes que Ucrania y Rusia se habían comprometido a no atacar más infraestructuras energéticas, un día después de criticar a Ucrania por sus operaciones contra refinerías rusas de petróleo.

El mandatario estadounidense atribuyó el aumento del precio del diésel en el mundo principalmente a "la guerra entre Rusia y Ucrania", y no a Irán.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó el lunes que Ucrania está dispuesta a adoptar "medidas de desescalada" si Rusia hace lo mismo.

Es de señalar que, Rusia celebra esta semana unas elecciones legislativas fuertemente controladas que el Kremlin considera un barómetro de la opinión pública sobre la guerra con Ucrania, que se acerca a su quinto aniversario.

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Algunos rusos se han cansado del estancamiento económico y los crecientes ataques ucranianos, y muchos temen que Putin haga una convocatoria masiva de nuevos soldados después de la votación.

Los comicios, que se realizarán del 18 al 20 de septiembre, serán las primeras legislativas desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, aunque el país celebró una elección presidencial en 2024 en la que Putin fue reelecto.

La votación se hará también en las partes de Ucrania ocupadas por el ejército ruso. La guerra ha cobrado cientos de miles de vidas, intensificó la censura interna, devastó el este de Ucrania y dejó a Rusia bajo sanciones occidentales sin precedentes.

Dada la prohibición a las críticas a la guerra, no hay partidos de oposición en las papeletas. Por el contrario, el partido de Putin, Rusia Unida, deberá asegurarse una mayoría de escaños en la Duma Estatal (cámara baja).

Un diplomático europeo le dijo a la AFP que la elección es "una farsa", aunque también un "ritual que el Kremlin considera esencial", y quisiera tener una alta participación.

Incluso con el resultado "predefinido", la votación es relevante, señaló el politólogo ruso Nikolai Petrov.