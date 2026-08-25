Delcy Rodríguez afirma que Venezuela alcanzó producción de 1,23 millones de barriles diarios lo que sería la más alta registrada desde 2019

Delcy Rodríguez afirmó el lunes que Venezuela alcanzó una producción de 1,23 millones de barriles de petróleo al día, un número que, según ella, representa el mayor nivel desde febrero de 2019. El anuncio hizo parte del reporte presentado por ella misma hace dos meses de los terremotos que golpearon a territorio venezolano.

Rodríguez mostró el dato como uno de los más importantes avances de su gestión y aseguró que la producción petrolera no cesó aun estando presente la emergencia que se generó por los movimientos sísmicos que se registraron en junio. Según la jefe encargada del régimen, la actividad de la industria siguió al tiempo que se atendían los daños provocados por los terremotos.

Por otra parte, de igual forma se refirió al volumen de crudo producido. Rodríguez sostuvo que su administración ha llegado a 50 acuerdos para nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos.

La cifra que se anuncia significaría un aumento ante los niveles que se registraron a inicios de año. Según los mencionados datos divulgados, la producción se hallaba en cerca de 920.000 barriles al día para el mes de enero, lo que reflejaría un aumento aproximadamente del 30 % hasta el nivel que se anunció este lunes.

No obstante, el dato requiere una precisión importante: la cifra que se anunció por Rodríguez es una declaración del régimen venezolano y no coincide como tal con los registros de organismos independientes.

El Diario dice que la OPEP registró una producción de 1,117 millones de barriles al día para julio, estos ante la cerca de 1,2 millones de barriles que fueron comunicados por fuentes oficiales venezolanas.

La diferencia de las mediciones son uno de los problemas del día a día para estudiar la recuperación de la industria petrolera venezolana: las cifras oficiales y las estimaciones de organismos especializados podrían mostrar variaciones.

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Por último, Rodríguez de igual forma vinculó el desempeño de la industria con el proceso de recuperación económica venezolana. En su mensaje, resaltó el incrementó económico y los acuerdos que se lograron en diferentes sectores, dentro de un reporte en el que buscó mostrar señales de recuperación luego de la emergencia.