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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Elliott Abrams

"El interés de Delcy Rodríguez y su grupo es que nunca sea posible crear las condiciones para elecciones": Elliott Abrams

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exfuncionario estadounidense, en entrevista con el programa La Tarde de NTN24, analiza la estrategia de Washington hacia Caracas y advierte sobre la falta de inversiones sin garantías políticas.

El exsubsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Elliott Abrams, cuestionó las prioridades del presidente Donald Trump respecto a Venezuela, sugiriendo que el mandatario prioriza los intereses petroleros sobre la democratización del país.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Abrams indicó que hay un creciente desencanto de los venezolanos hacia Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. "Los venezolanos pensaban que lo que pasó el 3 de enero era el primer paso hacia el fin del régimen y la democratización de Venezuela. Ahora dudan que es así", señaló.

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El exfuncionario destacó que Trump utiliza "palabras muy positivas" al referirse a la encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez, calificándola de "terrific, excellent". Ante esto, Abrams fue categórico: "Si yo fuera venezolano, yo también me preguntaría, ¿qué está pasando? ¿Qué es el objetivo? ¿Más petróleo o más democracia?".

Abrams diferenció entre las posturas dentro de la administración estadounidense. Mientras funcionarios del Departamento de Estado comprenden que "la recuperación económica no será posible sin una recuperación política", el presidente Trump "no parece que le importe mucho un cambio de régimen", afirmó.

Sobre las inversiones petroleras, el exdiplomático explicó que las grandes compañías como Chevron y Exxon no comprometerán recursos sin garantías. "Los inversores quieren cuidar su dinero. Si no hay garantías, no hay inversión", advirtió, expresando su extrañeza de que "Trump no entiende eso".

Respecto al tema electoral, Abrams criticó la falta de un calendario electoral definido y advirtió que "el interés de Delcy Rodríguez y su grupo es asegurar que nunca sea posible crear las condiciones para elecciones". Propuso fijar una fecha específica en 2026, como el 19 de agosto, y trabajar hacia ese objetivo.

Sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela, Abrams lo considera "un paso muy importante hacia no sólo elecciones, sino estabilidad política", contrario a la teoría de que su presencia crearía inestabilidad.

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"Hay que canalizar los sentimientos del pueblo venezolano en un sendero político hacia elecciones", argumentó.

El exfuncionario también cuestionó la legitimidad de las negociaciones actuales con la representante opositora Dinorah Figuera, señalando que los verdaderos líderes democráticos son María Corina Machado y Edmundo González, "el presidente elegido por el pueblo venezolano".

Finalmente, Abrams valoró positivamente las recientes excarcelaciones de presos políticos, aunque advirtió que "se necesita más" y que los cambios en el sistema de justicia son fundamentales.

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