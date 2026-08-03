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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Álex Saab

La justicia de Estados Unidos anunció la fecha del inicio de juicio contra Alex Saab, presunto testaferro de Maduro

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto EFE
Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto EFE
Será juzgado por un jurado en un proceso previsto para durar dos semanas, tras declararse no culpable de los cargos.

La justicia de Estados Unidos ha programado el próximo 8 de septiembre como la fecha del inicio del juicio contra Alex Saab, acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas. El proceso se llevará a cabo ante un jurado y, según el cronograma judicial, tardaría dos semanas.

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La jueza federal Lauren F. Louis fijó también una audiencia virtual programada para el 1 de septiembre, en la que las partes deberán comparar como primer paso en el marco del inicio del juicio. La magistrada mencionó que, si por alguna razón el proceso no llegase a empezar en la fecha prevista, será reprogramado de manera oportuna.

La convocatoria se hace en respuesta a la solicitud que fue presentada por la defensa de Saab, que el pasado 24 de julio formalizó una declaración de no culpabilidad y solicitó que el caso fuese resuelto por un jurado popular.

Saab, de 54 años, fue comparado por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Su retorno a la jurisdicción norteamericana reactivó el proceso penal que quedó interrumpido luego de su liberación en 2023.

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El acusado fue detenido en Cabo Verde en 2020 y después extraditado a Estados Unidos , donde enfrentaba cargos que tenían relación con presuntas operaciones de lavado de dinero.

No obstante, en el transcurso de la administración del entonces presidente Joe Biden fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros con el régimen venezolano. Después de regresar a Caracas, asumió el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional.

La nueva deportación a Saab se dio después de la operación militar de Estados Unidos realizada el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro. Desde entonces, Alex Saab se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas a la espera del juicio que empezará en septiembre.

El proceso será uno de los casos de mayor atención en los tribunales federales de Estados Unidos por sus implicaciones políticas y por los presuntos vínculos de Saab con el régimen venezolano. Por otro lado, Nicolás Maduro y Cilia Flores están detenidos en Nueva York, donde enfrentarán un juicio por cargos de narcotráfico para junio de 2027.

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