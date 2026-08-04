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Martes, 04 de agosto de 2026
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Oswaldo Vizcarrondo

El DT de la selección absoluta de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, se suma como refuerzo de la Vinotinto Sub-20

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Oswaldo Vizcarrondo, DT de la selección de fútbol venezolana - Foto: EFE
Oswaldo Vizcarrondo, DT de la selección de fútbol venezolana - Foto: EFE
Vizcarrondo se trasladó hasta República Dominicana para acompañar y colaborar activamente con el cuerpo técnico del combinado venezolano juvenil.

Oswaldo Vizcarrondo, seleccionador absoluto de Venezuela, se sumó temporalmente al staff de la Vinotinto sub-20.

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Concretamente, Vizcarrondo se trasladó hasta República Dominicana para acompañar y colaborar activamente con el cuerpo técnico del combinado venezolano juvenil.

Es de recordar que Vizcarrondo, quien cree profundamente en el trabajo de las bases, ejerció previamente como seleccionador Sub-20 en 2025.

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La selección venezolana Sub-20 se clasificó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en República Dominicana, luego de derrotar este lunes a la selección local en un partido lleno de emociones.

La Vinotinto derrotó por 3 a 2 a la selección local con un gol agónico en los últimos minutos que le dio el pase a las semifinales.

Venezuela abrió el marcador a los 9 minutos por intermedio de Diego Claut, quien puso en ventaja a su selección al inicio del compromiso.

El segundo tanto llegó a los 28 minutos gracias al atacante Jesús “Baba” González para ampliar la diferencia a dos tantos.

No obstante, La Vinotinto no pudo mantener la ventaja y los dominicanos llegaron al empate para poner en apuros a los venezolanos.

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Javier Roces anotó el descuento a los 45+3 de la primera parte, lo que le permitió a la selección dominicana irse al frente en la segunda parte.

A los 69 minutos, Roces volvió a anotar para darle el empate a su equipo y desatar la euforia en las gradas del estadio Moca 85.

Sin embargo, la selección Vinotinto no declinó de sus aspiraciones por acceder a la siguiente ronda y logró sentenciar el encuentro a los 87 minutos con un cabezazo de Maitán para el 3 a 2.

La selección venezolana enfrentará a Colombia en la ronda semifinal por un cupo a la medalla de oro y plata.

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