"Ni Haití hizo eso en el Mundial": fanáticos reaccionan a inusual pedido que le hicieron jugadores de equipo venezolano a Neymar

La imagen de futbolistas del club venezolano Universidad Central cuando le piden la camiseta e incluso los ‘shorts’ al delantero brasileño Neymar, en el partido en el que se enfrentaron al Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, ha generado todo tipo de reacciones entre los fanáticos del balompié.

La escena es curiosa debido a que Neymar accede al pedido de los futbolistas rivales y se quita los ‘shorts’, conocidos como pantaloneta en Colombia, y queda por un momento en el campo sin prácticamente nada puesto de su indumentaria.

Varios comentarios fueron negativos. Algunos fanáticos consideraron que el pedido del lado venezolano fue excesivo e invasivo hacia la estrella brasileña.

“Creo que ni Haití hizo eso en el Mundial” y “Después me dicen que debo tener identidad”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos, no obstante, se tomaron con humor las imágenes y hasta defendieron a los jugadores que quedaron impactados al ver a Neymar. “Honestamente eso no está tan mal, Neymar Jr. es un crack histórico del fútbol mundial”, comentó un usuario.

Neymar, de otro lado, pareció confirmar su retirada del fútbol internacional al afirmar que ya no quería jugar con Brasil, unas semanas después de insinuar que su carrera internacional había llegado a su fin tras la derrota de su selección ante Noruega en los octavos de final del Mundial.

El delantero de 34 años, máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, hizo estas declaraciones después de que el Santos venciera por 4-2 a la Universidad Central de Venezuela.

"Creo que mi etapa con la selección ya ha pasado. Hice historia allí y estoy muy contento por ello. Viví muchas cosas, lo di todo y siempre luché y me batí por la camiseta amarilla. Pero no creo que ya lo quiera", dijo a los periodistas.

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Estas declaraciones reforzaron los comentarios que hizo inmediatamente después de la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega en el Mundial, el 5 de julio.

Tras salir como suplente y marcar un penalti en el tiempo de descuento, Neymar insinuó que su carrera internacional había llegado a su fin.