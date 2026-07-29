NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Universidad Central de Venezuela

"Ni Haití hizo eso en el Mundial": fanáticos reaccionan a inusual pedido que le hicieron jugadores de equipo venezolano a Neymar

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Neymar. (EFE)
Neymar. (EFE)
Algunos fanáticos consideraron que el pedido del lado venezolano fue excesivo e invasivo hacia la estrella brasileña.

La imagen de futbolistas del club venezolano Universidad Central cuando le piden la camiseta e incluso los ‘shorts’ al delantero brasileño Neymar, en el partido en el que se enfrentaron al Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, ha generado todo tipo de reacciones entre los fanáticos del balompié.

La escena es curiosa debido a que Neymar accede al pedido de los futbolistas rivales y se quita los ‘shorts’, conocidos como pantaloneta en Colombia, y queda por un momento en el campo sin prácticamente nada puesto de su indumentaria.

o

Varios comentarios fueron negativos. Algunos fanáticos consideraron que el pedido del lado venezolano fue excesivo e invasivo hacia la estrella brasileña.

“Creo que ni Haití hizo eso en el Mundial” y “Después me dicen que debo tener identidad”, fueron algunos de los comentarios.

Algunos, no obstante, se tomaron con humor las imágenes y hasta defendieron a los jugadores que quedaron impactados al ver a Neymar. “Honestamente eso no está tan mal, Neymar Jr. es un crack histórico del fútbol mundial”, comentó un usuario.

Neymar, de otro lado, pareció confirmar su retirada del fútbol internacional al afirmar que ya no quería jugar con Brasil, unas semanas después de insinuar que su carrera internacional había llegado a su fin tras la derrota de su selección ante Noruega en los octavos de final del Mundial.

El delantero de 34 años, máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, hizo estas declaraciones después de que el Santos venciera por 4-2 a la Universidad Central de Venezuela.

"Creo que mi etapa con la selección ya ha pasado. Hice historia allí y estoy muy contento por ello. Viví muchas cosas, lo di todo y siempre luché y me batí por la camiseta amarilla. Pero no creo que ya lo quiera", dijo a los periodistas.

o

Estas declaraciones reforzaron los comentarios que hizo inmediatamente después de la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega en el Mundial, el 5 de julio.

Tras salir como suplente y marcar un penalti en el tiempo de descuento, Neymar insinuó que su carrera internacional había llegado a su fin.

Temas relacionados:

Universidad Central de Venezuela

Fútbol venezolano

Neymar

Neymar Jr

Fútbol Sudamericano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No estoy dispuesto a dialogar con asesinos": padre de joven baleado por militar del régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La propaganda hostil del régimen de Irán hacia la familia Trump pone su mira en su esposa y su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se ve la transformación de El Salvador en un video compartido por Bukele

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

En Argentina convocan a movilizaciones y recolectan casi 100 mil firmas para que la FIFA repita la final del Mundial ante España

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol | Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

¿Cuánto vale la gloria? Revelan la millonada que recibirán el campeón y subcampeón de la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora y Julián Quiñones | Foto: AFP
Selección de México

Estrella mexicana que destacó en el Mundial 2026 se graduó de preparatoria tras quedar eliminado del torneo ante Inglaterra

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Contundente mensaje de Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: AFP
Gustavo Petro

Advierten a Gustavo Petro desde Washington que seguirá en la lista OFAC si no acepta la derrota de Iván Cepeda

Ataques de EEUU en Bandar Abbas, la principal ciudad portuaria de Irán - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ejecutó nuevos ataques contra el régimen de Irán tras el fin de la tregua anunciada por Trump

Murió Bonnie Tyler, famosa cantante de "Eclipse total del corazón", a los 75 años - EFE
Fallecimiento

Murió Bonnie Tyler, famosa cantante de "Eclipse total del corazón", a los 75 años

Terremoto sacudió Japón - EFE
Terremoto

Decenas de personas quedaron atrapadas por el colapso de un centro comercial tras el fuerte terremoto en Japón: esto se sabe

Operativo del Saime - Foto de referencia: X
SAIME

Saime anuncia el cierre temporal de seis oficinas en La Guaira y Caracas por la emergencia tras los terremotos

Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

En Argentina convocan a movilizaciones y recolectan casi 100 mil firmas para que la FIFA repita la final del Mundial ante España

Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum (EFE) - Ismael "El Mayo" (AFP)
México

¿Cómo afecta a Sheibaum el vínculo que tendría López Obrador con Ismael "El Mayo"?: experto analiza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre