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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez tuvo llamada, impensada antes del 3 de enero, con Keiko Fujimori quien la llamó "presidenta de Venezuela"

octubre 15, 2026
Por: Sergio García Hernández
Keiko Fujimori y Delcy Rodríguez (EFE)
Keiko Fujimori y Delcy Rodríguez (EFE)
El tema central de la conversación fue concertar el regreso de venezolanos que se encuentran en Perú a su país.

La jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que sostuvo una llamada telefónica con la presidente de Perú, Keiko Fujimori.

El encuentro entre Rodríguez y Fujimori lucía impensado en tiempos anteriores al 3 de enero de este año cuando fuerzas militares de Estados Unidos capturaron en Caracas al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

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“Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano”, expresó Rodríguez.

La jefe del régimen mencionó, además, que expresó a Fujimori su interés en fortalecer “los mecanismos que permitan el retorno seguro de nuestros connacionales a Venezuela, a través del Plan Vuelta a la Patria”.

Fujimori, por su parte, aseveró que tuvo una llamada con Rodríguez a quien llamó “presidenta de Venezuela” para abordar la cooperación entre sus países.

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Mencionó que busca “iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”.

“Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú”, expresó Fujimori.

Maduro cabe recordar fue capturado junto a Cilia Flores en medio de una milimétrica operación de Estados Unidos.

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