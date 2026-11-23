Imágenes de contundente operación contra pandillas en Haití que dejó seis pandilleros abatidos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, avanza con su despliegue militar en Haití en donde colabora con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) para hacerle frente a la criminalidad de dicho país centroamericano en donde están secuestrados cuatro técnicos de aviación salvadoreños. Según la GSF, un nuevo y contundente operativo se llevó a cabo contra grupos pandilleros en el país, dejando al menos seis pandilleros abatidos y cinco fusiles incautados.