Estados Unidos remueve a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, de la lista OFAC

El Departamento del Tesoro levantó este miércoles 14 de octubre las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la ilegítima Asamblea Nacional y hermano de la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, sin explicar las razones.

La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la "lista negra" del Tesoro.

Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo, una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez entró en la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Su hermana Delcy Rodríguez fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.

La detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump.

La captura de Maduro y Cilia Flores, cabe recordar, se dio el pasado 3 de enero en una operación quirúrgica llevada a cabo por fuerzas norteamericanas en plena madrugada.