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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Papa León XIV

Papa León XIV dijo que está "en forma" tras cirugía de pulmón en su primer discurso durante su visita a Uruguay

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
Miles de personas con banderas de Uruguay y el Vaticano y globos amarillos y blancos le aclamaron a su paso en papamóvil por la rambla de Montevideo.

El papa León XIV aseguró que está "bastante en forma" y defendió la atención médica universal al llegar este viernes a Uruguay, el país más laico de la región, para una intensa gira sudamericana tres semanas después de su operación de un cáncer de pulmón.

Miles de personas con banderas de Uruguay y el Vaticano y globos amarillos y blancos le aclamaron a su paso en papamóvil por la rambla de Montevideo hasta la céntrica plaza Independencia, donde lo esperaba el presidente Yamandú Orsi.

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Aunque muchos fieles y curiosos acudieron a la cita, la enorme plaza que acoge a la sede de la presidencia estaba a mitad vacía.

Durante su viaje desde el Vaticano, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo dijo a periodistas que viajaban a bordo de su avión que se encuentra "bastante en forma" tras la cirugía.

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"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", dijo luego el jefe de la Iglesia católica, de 71 años, en su primer discurso en Uruguay.

León XIV visitará 11 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú en 12 días, en una de las giras papales más intensas de las últimas décadas.

El primer papa nacido en Estados Unidos pasó casi dos décadas en Perú como misionero, donde forjó un profundo vínculo con la región y obtuvo la ciudadanía peruana.

Se refirió este viernes a Perú como "uno de mis muchos hogares" y dijo que espera con ilusión ver "cosas antiguas, cosas nuevas y sobre todo a la gente" allí.

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