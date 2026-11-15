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Panamá
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Capturan al primer sospechoso de atentar contra periodista que investiga al chavismo en Panamá

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades panameñas capturaron al primer sospechoso del atentado contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa; el detenido es señalado de conducir el taxi del que se bajó la persona que lanzó el artefacto incendiario contra la residencia del reportero. El ataque ocurrió en la madrugada del sábado y la explosión dejó dos vehículos incendiados, la esposa del periodista se encontraba en la vivienda, pero resultó ilesa. Las autoridades buscan más sindicados y adelantan investigaciones para saber si el ataque tiene que ver con su labor periodística.

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