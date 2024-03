Denuncian que personal del hospital donde operaron a Kate Middleton intentó acceder a su información personal

El organismo británico de control de datos está investigando un informe según el cual el personal del hospital en el que Kate Middleton, princesa de Gales, estuvo internada por una cirugía abdominal en enero, habría intentado acceder a sus registros médicos privados.

Según The Daily Mirror, se investigan las denuncias que dicen que al menos un miembro del personal médico fue sorprendido intentando ingresar al historial médico de la princesa.

Una historia clínica es un documento privado y sometido a reserva que está bajo la responsabilidad de la dirección del centro de salud.

Para hablar de esto se conectó en La Mañana de NTN24 Carlos Lacaci, abogado penalista, quien explicó la gravedad del asunto y las implicaciones que tiene el acceso a datos o información personal sin previo consentimiento.

“Esto es una irregularidad administrativa muy grave que atenta contra la protección de los datos de la persona, por eso se ha abierto la investigación, si se comprueba que hubo acceso a los datos sin consentimiento propio habrá una elevada sanción y en el ámbito penal podría ser tipificado como delito de revelación de secretos que podría llevarlos a prisión”, comentó.

“Los medios de comunicación pueden difundir imágenes de ellos por ser personajes públicos, pero de ahí a difundir datos sensibles como la historia clínica, no hay ningún permiso y ningún medio o persona está habilitado para hacerlo”, añadió el invitado.

Asímismo, la princesa de Gales ha dado de que hablar debido a su ausencia de la esfera pública y la falta de información oficial sobre su estado de salud, esto ha generado todo tipo de especulaciones.

Al respecto, habló en La Mañana de NTN24 el experto en monarquía Egoitz Gago Anton, quien aseveró que lo que está ocurriendo con los rumores es una falla en las comunicaciones de la Casa Real, lo cual no es muy habitual que ocurra, pues siempre se han caracterizado por saber manejar el flujo de información frente a los miembros de la realeza.

“La realeza británica siempre se ha caracterizado por controlar el fljujo de información sobre ellos, sale información, pero no muy detallada sobre su situación, pero lo que se sabía es que no era perfecta. Sin embargo, algunos errores de la Casa Real han alimentado los rumores que han salido y mientras no haya un pronunciamiento oficial, los rumores seguirán creciendo”, aseguró el invitado.