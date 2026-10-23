Denuncian que ropa donada a damnificados por los terremotos en La Guaira se deteriora a la intemperie

Jesús Castillo, ciudadano venezolano que participa en las labores de apoyo a los afectados por los terremotos en La Guaira, denunció que parte de la ropa recibida como donación permanece almacenada en contenedores y expuesta a la intemperie, lo que ha provocado su deterioro.

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A través de la red social Instagram, Castillo expresó su preocupación por esta situación y señaló que hay numerosas personas que todavía necesitan ayuda.

"Todos estos contenedores están repletos de ropa y zapatos, pero terminan en la basura... Con la lluvia todo esto se está deteriorando", manifestó el voluntario.

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Luego, agregó: "No podemos permitir que esto suceda cuando hay tantas personas necesitando".

Hasta el momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.