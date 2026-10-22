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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Todavía no sabemos la magnitud real del daño": creador de la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre trabaja entre los escombros de edificios colapsados por los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Hombre trabaja entre los escombros de edificios colapsados por los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
El último reporte del régimen venezolano fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del chavismo, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

El desarrollador venezolano Jorge Bastidas, el cual creó la plataforma 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' para ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos tras los sismos del 24 de junio, brindó recientemente unas declaraciones publicadas por el medio de comunicación BBC.

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En cuanto a los reportes del régimen venezolano sobre las afectaciones que dejó el doblete sísmico, Bastidas fue enfático.

"No deberíamos esperar por el Estado para tomar acción; todavía no sabemos la magnitud real del daño. Me voy a sentir satisfecho cuando pueda decirle a la gente: 'Esto es lo que tenemos'", dijo.

Este desarrollador venezolano de 32 años contó que reside en Argentina y estaba en Bogotá por un viaje de trabajo cuando se registraron los terremotos.

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En medio de la emergencia, canceló todas las reuniones y se dedicó a contactar a su familia, pero las llamadas no entraban.

Por ende, cuatro horas y media después de los terremotos, logró crear la herramienta con apoyo de inteligencia artificial.

"Me gustaría haber podido estar ahí y ayudar de una forma más directa, pero no tenía forma de hacerlo (...) Sentí tanta impotencia por estar fuera del país que busqué otra forma de ayudar", agregó.

El último reporte del régimen venezolano fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del chavismo, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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